ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Fraport auf 85 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Dirk Schlamp attestierte dem Flughafenbetreiber in einer Studie am Mittwoch ein solides drittes Quartal, getragen vom internationalen Geschäft. Der dort erzielte operative Gewinn (Ebitda) habe eine verhaltende Entwicklung in Frankfurt kompensiert. Der Experte senkte aber den fairen Wert etwas./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben