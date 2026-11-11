ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Infineon auf 74 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 96 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Halbleiterkonzerns dürfte sich als konservativ erweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die jüngste Abwertung des Sektors./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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