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APA ots news: FPÖ - Haider zu ETS2: "SPÖ-Marterbauer unterstützt nächste massive Belastungswelle für die Bürger"

"Die Unterstützung des SPÖ-Finanzminister für CO2-Bepreisung  
ETS2 bringt enorme Teuerungen bei Heizen und Mobilität" 

Wien (APA-ots) - "Ganz offensichtlich fallen die Preissteigerungen, unter  
denen die 
Bürger ohnehin schon leiden, für SPÖ-Finanzminister Marterbauer noch 
deutlich zu gering aus. Stattdessen soll offensichtlich die 
Belastungsschraube noch einmal ordentlich weitergedreht werden", 
kommentiert der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider, 
die ablehnende Haltung Marterbauers, die CO2-Bepreisung ETS2 weiter 
zu verschieben oder überhaupt ganz fallen zu lassen. 

Mit der Ausweitung des Emission Trading System der EU (ETS2) 
sollen nach Industriebetrieben und Energieerzeugern, die mit ETS1 
belastet würden, auch die Bereiche Mobilität und Wohnen von der CO2- 
Bepreisung erfasst werden. Nachdem bereits ETS1 sowohl Energie als 
auch Industrieprodukte massiv verteuere und die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen schädige, würden mit 
ETS2 vor allem die Bürger zur Kasse gebeten. "Es ist mit sehr großen 
Preissteigerungen für Treibstoff sowie beim Heizen zu rechnen. Durch 
ETS2 werden mit dessen Einführung 2028 die Ausgaben für jeden 
Österreicher sprunghaft ansteigen", kritisiert Haider. 

Angesichts dieser neuen Belastungswelle gebe es inzwischen eine 
breite Ablehnungsfront gegen diese weitere EU-Abzocke, angeführt von 
Italien und Polen. "Jeder österreichische Politiker mit einem Minimum 
an Verantwortungsbewusstsein würde die Ablehnung von ETS2 nach 
Kräften unterstützen. Doch Verantwortungsbewusstsein für die Bürger 
ist dieser Bundesregierung offensichtlich völlig fremd", zeigt sich 
Haider verärgert. 

Mit seiner Unterstützung für dieses neue EU-Belastungspaket trage 
Marterbauer dazu bei, dass individuelle Mobilität und Wohnen immer 
unleistbarer würden. "Offensichtlich ist Armut für möglichst viele 
Bürger die Vision vom SPÖ-Finanzminister", schließt Haider. 

Rückfragehinweis: 
   Freiheitlicher Parlamentsklub 
   Telefon: 01/40110-7012 
   E-Mail: presse-klub@fpk.at 

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OTS0061    2026-11-11/10:45
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