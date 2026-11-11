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APA ots news: OeNB: Bankensektor resilient, aber konsequenter Abbau notleidender Kredite notwendig

Präsentation des 52. Financial Stability Report der OeNB 

Wien (APA-ots) - Für die österreichische Wirtschaft wird 2027 ein  
Wirtschaftswachstum 
von 1,3 Prozent prognostiziert; gleichzeitig sind die Unsicherheiten 
auf den Finanzmärkten gestiegen. Das Kreditwachstum legte zuletzt 
moderat zu, und die Kreditqualität hat sich stabilisiert. Allerdings 
wächst der Altbestand notleidender Kredite in den Büchern der Banken. 
Hierbei bleiben Gewerbeimmobilienkredite im Fokus der Aufsicht. Der 
Bankensektor wies im ersten Halbjahr 2026 eine hohe Ertragskraft auf, 
die jedoch maßgeblich von Sondereffekten beeinflusst war. Die sehr 
gute Eigenmittelausstattung und somit hohe Resilienz des Sektors 
werden von den jüngsten Stresstestergebnissen bestätigt. 

Zwtl.: Österreichische Wirtschaft gewinnt trotz herausforderndem 
Umfeld an Fahrt 

Die Risiken auf den globalen Finanzmärkten haben 2026 zugenommen, 
unter anderem aufgrund geopolitischer und fiskalischer 
Herausforderungen. "Trotz dieses schwierigen Umfelds zeigt die 
österreichische Wirtschaft Anzeichen eines Aufschwungs, der laut 
aktuellen Prognosen 2027 weiter an Fahrt gewinnen wird, wenn es keine 
weiteren wirtschaftlichen oder politischen Schocks von außen gibt", 
so OeNB-Gouverneur Martin Kocher. Auch die Volkswirtschaften in 
Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) zeigen sich widerstandsfähig. 
Sie haben die bisherigen wirtschaftlichen und geopolitischen 
Herausforderungen insgesamt gut bewältigt. 

Zwtl.: Kreditqualität stabilisiert sich, aber notleidende Kredite 
verbleiben länger in den Bankbüchern 

Vor allem aufgrund eines großen Zukaufs in Polen ist der 
österreichische Bankensektor im ersten Halbjahr 2026 gewachsen; 
zugleich legte das Kreditwachstum in Österreich moderat zu. Während 
die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten anzog, stagnierte die 
Kreditvergabe an Unternehmen das vierte Jahr in Folge. Insgesamt 
bleiben die österreichischen Banken durch die hohe Bedeutung von 
Immobiliensicherheiten bei der Kreditvergabe stark gegenüber 
Immobilienrisiken exponiert. 

Der Bestand an notleidenden Krediten ( non-performing loans - NPL 
) altert zunehmend und belastet mittlerweile die Kapitalbasis der 
Banken. NPL waren nach dem Ende der Niedrigzinsphase angestiegen, und 
deren Abbaugeschwindigkeit ist vergleichsweise gering. Zwar hat sich 
die Kreditqualität mit einer NPL-Quote von knapp unter 3 Prozent 
stabilisiert, der absolute Bestand notleidender Kredite ist jedoch 
weiter gestiegen. Das bedeutet, dass trotz einer insgesamt stabilen 
Quote weiterhin zusätzliche Risiken in den Kreditportfolios der 
Banken bestehen. Besonders betroffen sind 56 der insgesamt 314 
österreichischen Banken, bei denen mehr als 5 Prozent der vergebenen 
Kredite als notleidend gelten. Insbesondere inländische 
Gewerbeimmobilienkredite ( commercial real estate - CRE ) bleiben 
weiterhin im Fokus der Aufsicht, denn deren NPL-Quote liegt über 8 
Prozent. Vor diesem Hintergrund verpflichtet der sektorale 
Systemrisikopuffer betroffene Banken, zusätzliches Kapital für diese 
Risiken vorzuhalten, um mögliche Verluste besser abfedern zu können 
und die Stabilität des Bankensektors zu stärken. Der Puffer beträgt 
3,5 Prozent der risikogewichteten CRE-Kredite und wird schrittweise 
bis Mitte 2027 eingeführt. Seit 1. Juli 2026 liegt die Rate bei 2 
Prozent. 

Mit dem Gewerbeimmobilienpreisindex, um den das OeNB-Dashboard 
erweitert wurde, lässt sich die Wertentwicklung von CRE-Sicherheiten 
besser überwachen. Der Index zeigt, dass CRE-Preise in Österreich von 
der Zinswende 2022 bis Ende 2024 um rund 10 Prozent gefallen sind und 
sich seither stabilisiert haben. Die Preise von Wohnimmobilien ( 
residential real estate - RRE ) in Österreich, die ihre Talsohle 
ebenso Ende 2024 erreicht hatten, wuchsen in den ersten drei 
Quartalen 2026 lediglich leicht. Trotz steigender Preise und 
zunehmender Kreditvergabe sind derzeit kaum erneute systemische 
Risiken am RRE-Markt erkennbar - auch weil die 
kreditnehmer:innenbasierten Kriterien des 
Finanzmarktstabilitätsgremiums am Gesamtmarkt eingehalten werden. 

Zwtl.: Bankensektor dank hoher Gewinne stark kapitalisiert 

Der Gewinn des österreichischen Bankensektors stieg im ersten 
Halbjahr 2026 auf 9,3 Mrd EUR - allerdings maßgeblich getragen von 
Sondereffekten (insbesondere erhebliche Wertaufholungen bei 
Beteiligungen) und einem Bankzukauf in Polen. Zudem leistete das 
gesamte CESEE-Geschäft österreichischer Banken mit 3,3 Mrd EUR einen 
wesentlichen Gewinnbeitrag. "Die hohe Profitabilität der letzten 
Jahre und die Einbehaltung von Gewinnen führten zu einem sehr 
resilienten Bankensektor mit einer guten Eigenmittelausstattung", so 
OeNB-Direktor Thomas Steiner. Das Ergebnis des OeNB-Stresstests 
unterstützt diese Einschätzung: Selbst bei einem schweren 
wirtschaftlichen Einbruch wären die Banken insgesamt in der Lage, die 
Belastungen zu bewältigen. 

Zwtl.: Zusammenfassung 

In einem durchwegs herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld ist 
es wichtig, dass der österreichische Bankensektor seine 
Widerstandsfähigkeit beibehält, um die Finanzierungs- und 
Investitionsbedürfnisse der Haushalte und Unternehmen erfüllen zu 
können. Um systemische Risiken hintanzuhalten, unterstreicht die OeNB 
die Bedeutung folgender Punkte: 

- 

Sicherstellung einer adäquaten Kreditrisikosteuerung der Banken, 
insbesondere bei Immobilienfinanzierungen, einschließlich 

- 

eines aktiven Managements und 
konsequenten Abbaus notleidender Kredite, 

- 

höherer Wertberichtigungen 
(insbesondere für den unbesicherten Teil der Kredite) und 

- 

einer konservativen Bewertung der Sicherheiten; 

- 

Investitionen in Cybersicherheit und Digitalisierung bei 
gleichzeitiger genereller Kostendisziplin sowie 

- 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewinneinbehaltung für den 
Kapitalaufbau sowie Bankzukäufen und Dividendenausschüttungen. 

Dokumente und weitere Informationen 

- 

OeNB: sämtliche Financial Stability Reports 

- 

OeNB: Gewerbeimmobilien-Dashboard und 
Gewerbeimmobilien-Marktbericht 

- 

OeNB: Wohnimmobilien-Dashboard und 
Wohnimmobilien-Marktbericht 

- 

Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG): Presseaussendung zur 44. 
Sitzung - Hauptthemen: Antizyklische Kapitalpuffer und nachhaltige 
Vergabestandards für Wohnimmobilienkredite 

1. ^ Diese 56 Institute stehen zusammen für rund 9 Prozent der 
Bilanzsumme des österreichischen Bankensektors. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0058    2026-11-11/10:32
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