Attraktive Chancen - Aktienanleihen auf Münchener Rück, Rheinmetall und BASF

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Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer – Kapitalverlust bei Verletzung der Barriere möglich.





Um Ihnen die Suche und Auswahl attraktiver Aktienanleihen mit Barriere zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Aktienanleihen mit Barriere zahlen einen festen Kupon und verfügen über einen Sicherheitspuffer: Solange der Basiswert die Barriere nicht berührt oder unterschreitet, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entfällt dieser Schutz; die Rückzahlung richtet sich dann nach der Wertentwicklung des Basiswerts und kann deutlich unter dem eingesetzten Kapital liegen – bis hin zum Totalverlust. Dargestellt wird je eine Aktienanleihe mit Barriere pro Basiswert.





Top 10 Aktienanleihen mit Barriere

WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit BD11ZN Münchener Rückversicherungs AG 7,25% 413,80 EUR 17.09.2027 BD934K Infineon Technologies AG 15,40% 40,59 EUR 12.04.2027 BD7G50 Rheinmetall AG 13,50% 784,20 EUR 17.12.2027 VY76D6 Tui AG 19,50% 6,00 EUR 18.06.2027 VY1L57 Deutsche Bank AG 13,00% 21,692 EUR 21.05.2027 BD58Z3 Space Exploration Technologies Corporation 19,50% 120,00 USD 17.12.2027 VY76CU NVIDIA Corp. 13,00% 156,44 USD 17.09.2027 BD38UJ Bayer AG 12,00% 39,23 EUR 17.09.2027 VY39Y3 BASF SE 9,25% 42,37 EUR 21.05.2027 VJ8WPF Advanced Micro Devices Inc. 17,75% 156,83 USD 16.04.2027

Stand: 11.11.2026 15:27 Uhr; Währung: EUR

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

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