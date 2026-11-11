Bilfinger leidet unter Investitionszurückhaltung - Auftragsplus macht Hoffnung

Frankfurt, 11. ⁠Nov (Reuters) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat im dritten Quartal wegen der bereits angekündigten Investitionszurückhaltung seiner Kunden einen Gewinnrückgang verbucht. Das operative Ergebnis (Ebita) brach um 23 Prozent auf 63 Millionen ‌Euro ein, wie das Unternehmen aus Mannheim am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz gab leicht auf 1,36 Milliarden Euro ⁠nach, die ⁠Ebita-Marge sank auf 4,6 von 5,8 Prozent. Ein Lichtblick war der Auftragseingang, der um 25 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro stieg. Bilfinger hatte im September wegen der unter den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung die Gewinnprognose für ‌das Gesamtjahr gesenkt. Weltweit sollen 1500 ‌Arbeitsplätze gestrichen werden.

"Das Jahr 2026 stellt Bilfinger vor Herausforderungen", sagte Vorstandschef Thomas Schulz. Die hohen Energiepreise in Europa hätten ⁠Kunden zuletzt dazu veranlasst, Investitionsentscheidungen zu verschieben und weniger Leistungen ‌aus Rahmenverträgen abzurufen. "Der starke Auftragseingang ⁠im zweiten Quartal in Folge unterstreicht jedoch die Nachfrage nach unseren Leistungen." Bilfinger setzt auch auf Geschäftschancen im Nahen Osten, wo Energieanlagen durch den ‌Iran-Krieg in Mitleidenschaft gezogen wurden. ⁠Der Konzern führe Gespräche mit ⁠Kunden, um den Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur zu unterstützen und Produktionsanlagen wieder in Betrieb zu nehmen.

An seinen im September nach unten korrigierten Jahreszielen hielt der Vorstand fest. Demnach erwartet Bilfinger für 2026 einen Umsatz von 5,3 bis 5,7 Milliarden Euro sowie eine Ebita-Marge von 3,2 bis 3,6 Prozent.

(Bericht von Sabine Wollrab, redigiert von ⁠Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)