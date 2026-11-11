Rom/London, 11. ⁠Nov (Reuters) - Zahlreiche Schulen in Italien, Irland, Schottland und Nordirland haben nach Angaben der Behörden Bombendrohungen per E-Mail erhalten, die sich als falscher Alarm entpuppten. Allein in Italien waren etwa 6300 Schulen betroffen, wie ein ‌Sprecher des Bildungsministeriums am Mittwoch mitteilte. Die Regierung gab Entwarnung. Vorsorglich waren dennoch mindestens 300 Schulen nach Regierungsangaben evakuiert worden. Die ⁠Polizei in ⁠den anderen Ländern stufte die dort eingegangenen Drohungen gegen Hunderte Schulen rasch als haltlos ein.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte ein Kopie der in Italien eingegangenen Droh-E-Mail einsehen. Sie war mit dem Absender "Michail Andropow, Anführer des Wilajat Misoginistan" versehen. Derselbe Name tauchte auch in ‌den Bombendrohungen auf, die per E-Mail am ‌vergangenen Freitag an TV-Redaktionen in Irland und Bulgarien verschickt worden waren. Die an die Schulen gerichtete E-Mail enthielt auch eine Drohung gegen Italiens ⁠Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Regierungschefin erklärte aber, dass keine Gefahr bestehe.

Wer ‌sich hinter den jüngsten Drohungen genau ⁠verbirgt, ist bislang nicht bekannt. Die Vorfälle reihen sich aber ein in eine Serie von Drohungen und Cyberattacken quer durch Europa auf Supermarkt-Kühlanlagen, Medien, Blutbanken und den Flugverkehr. Einige ‌Politiker vermuten, dass Russland eine ⁠Kampagne verfolgt, die darauf abzielt, das ⁠Alltagsleben in den europäischen Ländern zu stören, die die Ukraine unterstützen. Russland bestreitet dies und wirft dem Westen Verleumdung vor. Auch der Iran steht unter Verdacht. Frankreich bestellte deswegen am Dienstag den iranischen Botschafter ein. Die Islamische Republik wies die Vorwürfe als unbegründet und feindselig zurück.

(Bericht von Alvise Armellini, Giselda Vagnoni, Giuseppe Fonte und Sarah Young, geschrieben von Christian Rüttger und Christian ⁠Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)