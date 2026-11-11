Bundeswehr will keine chinesischen Drohnen mehr einsetzen

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠11. Nov (Reuters) - Die Bundeswehr will künftig keine Drohnen aus chinesischer Herstellung mehr einsetzen. Auch für nicht-sicherheitsrelevante Aufgaben wie Ziel- ‌und Ausbildungszwecke sollen die Geräte nicht mehr verwendet werden, teilte das Verteidigungsministerium ⁠am ⁠Mittwoch mit. Vorhandene Systeme würden durch nationale und gegebenenfalls europäische Produkte ersetzt. Das Ministerium betonte jedoch, es gebe keine pauschalen Verbote für die ‌Nutzung von Systemen aus ‌bestimmten Ländern. Die Entscheidung basiere vielmehr auf einer individuellen Risikobewertung, um die ⁠militärische Sicherheit sowie die Daten- und ‌IT-Sicherheit zu wahren. ⁠Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Bislang hatte die Truppe die als kostengünstig geltenden Drohnen chinesischer Hersteller für solche ‌Zwecke genutzt, ⁠bei denen keine sicherheitsrelevanten ⁠Aspekte berührt wurden. Als Grund für den Schritt nannte das Ministerium die Stärkung der Eigenversorgung und der technologischen Souveränität.

(Bericht von Markus Wacket; Miranda Murray; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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