Coreweave: Starkes Wachstum relativiert Finanzierungsrisiken

Was bewegt die Aktie?

Coreweave steigert den Umsatz um 168 Prozent auf rund 3,7 Milliarden Dollar. Zugleich wächst der Auftragsbestand um 138 Prozent auf 132 Milliarden Dollar. Damit zeigt sich die starke Nachfrage sowohl im bereits erzielten Geschäft als auch in den Aufträgen für die Zukunft. Umsatz und Auftragsentwicklung bilden die zentralen Argumente für eine günstigere Einschätzung der Aktie.

Das Unternehmen baut Rechenzentren, stattet sie mit Grafikprozessoren (GPUs) aus und vermietet die Rechenleistung. Die Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz (KI) beträgt das Zehnfache der bis Ende 2027 verfügbaren Kapazität. Dieses Verhältnis verschafft Coreweave erheblichen Spielraum bei den Preisen. Nach einer Erhöhung um 30 Prozent im Juli folgt nun ein weiterer Aufschlag um zehn Prozent.

Für den Ausbau spielen Anzahlungen großer Cloudkonzerne eine wesentliche Rolle. Die zugrunde liegenden Verträge laufen üblicherweise drei bis fünf Jahre. Die Kunden finanzieren über diese Anzahlungen einen großen Teil des Aufbaus der Rechenzentren und ihrer Ausstattung. Gleichzeitig bleibt das Geschäftsmodell stark kreditbelastet, und die Zinszahlungen schmälern die Gewinne.

Für die längerfristigen Ertragschancen ist die Entwicklung der GPU-Mieten besonders relevant. Die Mietpreise steigen bei den neuesten Generationen am stärksten. Auch ältere Nvidia-Chips der Typen H100 und H200 erzielen steigende Mietpreise. Damit gewinnt die spätere Weitervermietung bereits angeschaffter Technik für die wirtschaftliche Perspektive an Bedeutung.

Nach Ablauf der ersten Verträge könnten die finanzierten GPUs bereits bezahlt und nach fünf Jahren vollständig abgeschrieben sein. Setzt sich die aktuelle Mietpreisentwicklung fort, könnte Coreweave diese Technik anschließend zu höheren Preisen vermieten. Daraus ergibt sich die Chance auf deutlich höhere Gewinne. Voraussetzung dafür sind eine anhaltend hohe Nachfrage und entsprechend attraktive Anschlussverträge.

Charttechnik

Die Aktie fiel von 187 Dollar bis auf nahezu 40 Dollar und damit zurück in die Nähe ihres Börsengangsniveaus. Trotz des vorbörslichen Anstiegs um rund 15 Prozent bleibt die übergeordnete Kursdynamik abwärtsgerichtet.

Bei 60 bis 62 Dollar liegt ein wichtiger Widerstandsbereich. Überwindet der Kurs diese Zone, könnte ein Anstieg in Richtung 80 Dollar relativ schnell folgen. Die jüngste Aufwärtsbewegung eröffnet die Chance auf eine Bodenbildung.

Martins Einschätzung

Das kräftige Wachstum, die hohen Auftragsbestände und die Preiserhöhungen sprechen dafür, dass der Markt die Finanzierungsrisiken übermäßig stark gewichtet. Die Kreditbelastung bleibt ein wesentliches Risiko, doch die Nachfrage verbessert die langfristige wirtschaftliche Perspektive.

Hält das hohe Wachstum an, könnten die Einnahmen aus bestehenden Kapazitäten in den kommenden Quartalen ausreichen, um den weiteren Ausbau zu finanzieren. Übersteigen diese Einnahmen später den Investitionsbedarf deutlich, eröffnet sich erhebliches Gewinnpotenzial. Für die Aktie ist zunächst ein Anstieg über 60 bis 62 Dollar entscheidend.