D-Wave: Die Aktie bleibt nach Zahlen unter Druck

Was bewegt die Aktie?

D-Wave Quantum verzeichnet nach der Veröffentlichung seiner Zahlen einen Kursverlust von 8,6 Prozent. Damit setzt sich die Abwärtsbewegung der Aktie fort. Das Unternehmen steigert zwar seinen Umsatz auf rund 4,5 Millionen Dollar, schreibt unter dem Strich aber weiterhin Verluste. Die Kombination aus einer geringen Umsatzbasis und anhaltenden Verlusten begründet die vorsichtige Einschätzung der Aktie nach diesen Zahlen.

Beim Umsatz standen Erwartungen von rund 4,3 Millionen Dollar im Raum. Mit rund 4,5 Millionen Dollar liegt D-Wave etwas darüber; der Abstand beträgt etwa 200.000 Dollar. Diese geringe Überschreitung bietet angesichts der kleinen Ausgangsbasis wenig Anlass für eine günstigere Bewertung der Geschäftsentwicklung. Auch das Umsatzwachstum von rund 20 Prozent fällt für ein Unternehmen mit dieser niedrigen Umsatzbasis eher verhalten aus.

Die Kursentwicklung zeigt zugleich, wie stark die Aktie innerhalb eines Handelstags schwankt. Zwischenzeitlich lag der Kurs im regulären Handel rund acht Prozent im Plus, zum Handelsschluss stand dagegen ein Verlust von rund acht Prozent. Unter Einbeziehung der Vorbörse betrug die Bewegung vom Hoch zum Tief rund 20 Prozent. Der zwischenzeitliche Anstieg ging damit in einen deutlichen Tagesverlust über.

Für die weitere Entwicklung kommt es nun auf das Folgequartal an. Wenn D-Wave dann die erwartete Geschäftsentwicklung erreicht, könnte dies einen größeren Kurssprung ermöglichen. Dieses positive Szenario hängt damit konkret von der Erfüllung der Erwartungen im nächsten Quartal ab. Bis dahin sprechen die geringe Umsatzbasis, die Verluste und die jüngste Kursreaktion für große Vorsicht gegenüber der Aktie.

Charttechnik

Die Abwärtsbewegung setzt sich fort, das Kursmomentum bleibt nach unten gerichtet. Besonders kritisch ist der Wechsel von einem zwischenzeitlichen Plus von rund acht Prozent zu einem ähnlich hohen Verlust am Handelsschluss. Die Schwankung vom Hoch zum Tief von rund 20 Prozent einschließlich der Vorbörse unterstreicht die ausgeprägten Kursrisiken.

Martins Einschätzung

Die Aktie bleibt vorerst zu meiden. Ein Umsatz von rund 4,5 Millionen Dollar und das leichte Übertreffen der Erwartungen reichen bei anhaltenden Verlusten für eine positivere Einschätzung kaum aus. Wenn das Folgequartal die erwartete Entwicklung bringt, könnte sich eine neue Chance auf einen größeren Kursanstieg ergeben.