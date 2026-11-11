DAX® - Diese Signalgeber sollten Sie kennen!

"Swings, Gaps und viel Volatilität" sind aktuell offensichtlich die Realität am Aktienmarkt. Doch der Reihe nach: Gestern startete der DAX® mit einem Aufwärtsgap (26.276 zu 26.347 Punkte) in den Handel. Auf diese Kurslücke folgte ein Test der historischen Rekordstände seit August bei 26.574/26.619/26.693 Punkten, die weiterhin einen entscheidenden "Deckel" auf der Oberseite bilden. Schließlich würde ein Vorstoß in "uncharted territory" eine klassische "Tasse-Henkel-Formation" entstehen lassen (siehe Chart). Aus der Höhe dieses Kursmusters ergibt sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten. Es gibt also derzeit einiges für die deutschen Standardwerte zu gewinnen. Um die Chance nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es kurzfristig, die untere Gapkante der eingangs erwähnten Kurslücke zu verteidigen. Unter strategischen Gesichtspunkten spielt unverändert die Kombination aus der Nackenlinie der Bodenbildung seit September und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.647/25.563 Punkten) eine Schlüsselrolle. Ein Ausbruch – in die eine oder andere Richtung – dürfte für die nächste Richtungsentscheidung sorgen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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