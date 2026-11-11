DAX-FLASH: Rekordhoch bleibt in Sichtweite

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte auch am Mittwoch in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26.692 Punkten bleiben. Zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 26.583 Punkte. Wieder etwas anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen belasten zunächst nicht.

Im Technologiesektor sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung wieder etwas verflogen. Hierzulande steht die Berichtssaison weiter im Blick unter anderem mit den Quartalszahlen der Dax-Konzerne Brenntag , Eon , RWE und Siemens Energy ./ajx/zb