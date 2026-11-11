Frankfurt, ⁠11. Nov (Reuters) - Der Dax bleibt auf Rekordkurs. Der deutsche Leitindex gewann am frühen Mittwochmorgen 1,2 Prozent auf 26.652 Punkte und ging damit ‌auf Tuchfühlung mit der Bestmarke von 26.692,90 Punkten aus der vergangenen Woche. "Zinssorgen und KI-Hoffnungen ⁠halten ⁠sich die Waage", fasste Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets, die Stimmung zusammen. Die US-Börsen hatten am Dienstag schwächer geschlossen, nachdem unerwartet hohe Inflationsdaten die Erwartung einer ‌Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed ‌im kommenden Monat zementierten. Starke Geschäftszahlen des US-Cloudanbieters CoreWeave verliehen Chipaktien an den asiatischen Börsen ⁠Flügel.

Auch hierzulande waren Technologieaktien gefragt: Papiere von ‌Infineon legten um 5,2 ⁠Prozent zu, Aixtron um 4,5 Prozent und Suss Microtec um 5,2 Prozent. Favorit im Dax war Siemens Energy: Die ‌Titel stiegen um ⁠6,9 Prozent. Die Aktionäre ⁠sollen für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 2,30 Euro je Anteilschein erhalten, nach 70 Cent im Jahr zuvor. Der Energietechnikkonzern will zudem bis Ende des Geschäftsjahres 2030 weitere Aktien zurückkaufen.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)