Frankfurt, 11. Nov (Reuters) - ⁠Ermutigende Ergebnisse von Siemens Energy und dem US-Cloudanbieter CoreWeave haben KI-Sorgen gelindert und den Dax am Mittwoch auf Rekordkurs gehalten. Der deutsche Leitindex gewann bis zu 1,2 Prozent auf 26.659 Punkte und ging damit auf Tuchfühlung mit seiner Bestmarke von 26.692,90 Punkten aus der vergangenen Woche.

Im Laufe des Vormittags schmolzen die Gewinne jedoch ab, der Dax und der EuroStoxx50 standen noch je 0,7 Prozent im Plus. "Zinssorgen und KI-Hoffnungen ‌halten sich die Waage", fasste Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets, zusammen. Auf die Stimmung hatten am Dienstag unerwartet hohe US-Inflationsdaten gedrückt, die die Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im kommenden Monat zementierten. Einige Volkswirte halten dabei nun ⁠eine Straffung um 50 ⁠statt der bislang erwarteten 25 Basispunkte für möglich. "So oder so sprechen die Risiken einer anhaltend hohen kurzfristigen Inflation für weitere Zinserhöhungen im Dezember und Januar. Auch ein zusätzlicher Zinsschritt im März ist nicht ausgeschlossen", sagte Pimco-Ökonomin Tiffany Wilding.

TECHSEKTOR IM AUFWIND - SIEMENS ENERGY HEBT AB

Starke Geschäftszahlen von CoreWeave verliehen Chipaktien in Asien und Europa Flügel. "Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur bleibt für CoreWeave außerordentlich stark. Das Unternehmen ist für 2027 komplett ausgelastet, und auch seine Kapazitäten für 2028 sind bereits ausgeschöpft", sagten die Analysten von Morningstar. Papiere von ‌Infineon legten um 5,2 Prozent zu, Aixtron um 4,5 Prozent und Suss Microtec ‌um 5,2 Prozent. In Paris stiegen die Titel von Schneider Electric und Legrand um je rund 2,6 Prozent , während der europäische Technologiesektor um rund zwei Prozent anzog. "Die KI-Fantasie ist keineswegs verschwunden, sie muss inzwischen allerdings häufiger durch überzeugende Geschäftszahlen untermauert werden", sagte Lipkow. Die Sorge der Investoren ⁠vor einer strengeren KI-Regulierung in den USA hatte Branchentitel vergangene Woche weltweit belastet.

Favorit im Dax war Siemens Energy: Die Titel stiegen ‌um 6,9 Prozent. Die Aktionäre sollen für das Geschäftsjahr 2026 eine ⁠Dividende von 2,30 Euro je Anteilschein erhalten, nach 70 Cent im Jahr zuvor. Der Energietechnikkonzern will zudem bis Ende des Geschäftsjahres 2030 weitere Aktien zurückkaufen. Ebenfalls gefragt waren die Papiere von RWE mit einem Plus von 1,5 Prozent. Der Energiekonzern hat in den ersten neun Monaten seinen Gewinn nach Zuwächsen im Energiehandel gesteigert und seine Prognose bestätigt. ‌Größter Dax-Verlierer waren die Aktien von Brenntag, die rund vier Prozent abgaben. ⁠Ein Händler bezeichnete die Ergebnisse des Chemikalienhändlers als durchwachsen. ⁠Der Umsatz sei gestiegen, während das operative Ergebnis leicht unter den Erwartungen gelegen habe.

ÖLPREISE STEIGEN WIEDER

Wieder anziehende Ölpreise bremsten den Rekordlauf an den Aktienmärkten. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 93,43 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,4 Prozent fester bei 86,68 Dollar. Als wichtigsten Faktor für die Preisentwicklung sahen Strategen die Frage, inwieweit der Iran auf die Forderungen der USA eingehen werde, um eine diplomatische Einigung zu erzielen. "Angesichts der Unsicherheit bezüglich der diplomatischen Gespräche ist es vermehrt zu Angriffen auf Schiffe auf den Seewegen am Golf gekommen", sagte June Goh, leitende Analystin bei Sparta Commodities. Der Goldpreis ging nach seinem Kurssturz auf vorsichtigen Erholungskurs. Die Renditen an den europäischen Anleihemärkten traten auf der Stelle, ⁠nachdem sie infolge der US-Inflationsdaten stark gestiegen waren. Die US-Anleihemärkte blieben am Mittwoch wegen des Feiertags "Veterans Day" geschlossen, was die Liquidität am Markt verringerte.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)