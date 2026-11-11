Dax höher erwartet - Inflation und Bilanzen im Blick
Frankfurt, 11. Nov (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge fester in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent höher bei 26.347,45 Punkten geschlossen. Der US-Inflationsbericht für Oktober trübte die Stimmung an den europäischen Börsen etwas ein. Noch stärker reagierten die Anleger an der Wall Street darauf: Die wichtigsten US-Indizes schlossen zwischen 0,3 und 0,7 Prozent im Minus. Der anhaltende Preisauftrieb festigte die Erwartungen der Anleger, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember anheben wird.
Zur Wochenmitte folgen Daten zur Entwicklung der deutschen Inflation.
• Der staatlich verordnete Tankrabatt hat die hohe Inflation hierzulande sehr wahrscheinlich spürbar gedämpft. Letzte Klarheit bringen am Mittwoch die endgültigen Daten des Statistischen Bundesamtes.
• In Abu Dhabi setzen Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA ihre Gespräche über ein Ende des Krieges fort.
• Der Sachverständigenrat Wirtschaft legt der Bundesregierung sein Jahresgutachten zur Konjunktur und wirtschaftspolitische Empfehlungen vor.
• Im Fokus auf der Unternehmensseite stehen Geschäftszahlen, unter anderem von Siemens Energy.
Schlusskurse europäischer Stand
Aktien-Indizes und
-Futures am Dienstag
Dax 26.347,45
EuroStoxx50 6.327,87
EuroStoxx50-Future 6.346,00
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Schlusskurse der Stand Veränderung in
US-Indizes am Dienstag Prozent
Dow Jones 52.231,89 -0,3%
Nasdaq
S&P 500 7.520,93 -0,4%
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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in
Mittwoch Uhr Prozent
Nikkei 61.294,53 +1,4%
Shanghai 3.688,49 +0,7%
Hang Seng 24.427,40 -0,5%
(Bericht von Anika Ross, Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)