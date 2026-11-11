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Frankfurt, 11. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge fester in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,3 ‌Prozent höher bei 26.347,45 Punkten geschlossen. Der US-Inflationsbericht für Oktober trübte die Stimmung an den europäischen ⁠Börsen etwas ⁠ein. Noch stärker reagierten die Anleger an der Wall Street darauf: Die wichtigsten US-Indizes schlossen zwischen 0,3 und 0,7 Prozent im Minus. Der anhaltende Preisauftrieb festigte die Erwartungen der Anleger, dass ‌die US-Notenbank die Zinsen im ‌Dezember anheben wird.

Zur Wochenmitte folgen Daten zur Entwicklung der deutschen Inflation.

• Der staatlich verordnete Tankrabatt hat die ⁠hohe Inflation hierzulande sehr wahrscheinlich spürbar gedämpft. Letzte ‌Klarheit bringen am Mittwoch die ⁠endgültigen Daten des Statistischen Bundesamtes.

• In Abu Dhabi setzen Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA ihre Gespräche über ein Ende ‌des Krieges fort.

• Der ⁠Sachverständigenrat Wirtschaft legt der Bundesregierung ⁠sein Jahresgutachten zur Konjunktur und wirtschaftspolitische Empfehlungen vor.

• Im Fokus auf der Unternehmensseite stehen Geschäftszahlen, unter anderem von Siemens Energy.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 26.347,45

EuroStoxx50 6.327,87

EuroStoxx50-Future 6.346,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 52.231,89 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.520,93 -0,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 61.294,53 +1,4%

Shanghai 3.688,49 +0,7%

Hang Seng 24.427,40 -0,5%

(Bericht von Anika Ross, Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)