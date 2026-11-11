Dax Tagesrückblick 11.11.2026

Dax legt dank KI-Erholung weiter zu – Knapp unter Rekordhoch

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Quelle: Pavel Ignatov/Shutterstock.com
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Der Dax hat am Mittwoch den dritten Tag in Folge zugelegt. Mit einem Plus von 1,20 Prozent auf 26.663 Punkte schloss der deutsche Leitindex nur knapp unter seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 26.692 Zählern.

Dank des Rückenwinds der weiter erholten Technologiewerte trotzte der Dax den nach der jüngsten Schwäche anziehenden Ölpreisen ebenso wie den Zinssorgen, welche Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank Fed am Vortag geschürt hatten. "Die Hoffnung auf eine mögliche Jahresendrallye haben die Anleger offensichtlich noch nicht aufgegeben", schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst des Online-Brokers Cap Trader. Der schon vortags schwächelnde MDax gewann am Mittwoch lediglich 0,13 Prozent auf 31.075 Punkte.

Im Technologiesektor scheinen die Ängste vor einer strengeren Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) vorerst wieder verflogen. "Der Markt überschätzt die Gefahr durch Regulierung bei KI, denn die Branche selbst strebt nach strengeren Rahmenbedingungen", sagte Anthony Willis, Ökonom beim Vermögensverwalter Columbia Threadneedle Investments.

Zudem milderte der Cloudkonzern Coreweave mit einem optimistischen Ausblick die jüngsten Zweifel am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten für den weltweiten KI-Ausbau und der Rentabilität hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.

Siemens Energy überzeugt mit Rekordbilanz und neuen Zielen

Siemens Energy schnellten als Dax-Spitzenreiter um 10,5 Prozent nach oben. Der Energietechnik-Konzern setzt sich nach einem Rekordjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Zudem wird das Aktienrückkaufprogramm bis Ende des Geschäftsjahres 2029/30 um bis zu neun Milliarden Euro ausgeweitet, zusätzlich zu dem derzeit laufenden Aktienrückkauf von bis zu sechs Milliarden Euro.

Analyst Ajay Patel von der US-Investmentbank Goldman Sachs lobte neben den Zahlen für das vergangene Jahr besonders den Ausblick. Die Münchner seien im Geschäftsjahr 2026 am oberen Ende ihrer eigenen Zielspanne gelandet und der Ausblick liege über dem Konsens. Sein Kollege Phil Buller von der US-Bank JPMorgan attestierte Siemens Energy ein führendes Wachstum im Sektor. Er geht davon aus, dass sich die Verbesserung der Margen fortsetzt. Beträchtliche Barmittelausschüttungen seien ein klares Zeichen der Zuversicht.

Chipwerte legen zu: Infineon und MDax-Zulieferer im Plus

Im Dax ging es für Infineon um 6,6 aufwärts. Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 64 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe solide Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Der Ausblick auf das Jahr 2027 sei weniger konservativ als gedacht.

Im MDax gehörten die Aktien von Siltronic, Suss Microtec, Aixtron, Elmos und Jenoptik mit Kursaufschlägen zwischen zwei und 8,4 Prozent zu den Top-Werten.

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(mit Material von dpa-AFX)

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