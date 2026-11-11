Dax Chartanalyse 11.11.2026

Dax scheitert knapp am Rekord – Wird die Lücke geschlossen?

onvista · Uhr

Der Dax erreicht ein neues Wochenhoch, verfehlt aber das Allzeithoch. Die Ernüchterung wächst, während das offene Aufwärtsgap zum Risiko wird.

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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
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Dax Rückblick

Der Dax setzte seine Erholung am Dienstag zunächst fort und profitierte von der freundlichen Stimmung zum Wochenstart. Nach der großen Aufwärtskurslücke stieg der Index bis in den Bereich um 26.630 Punkte. Das bisherige Allzeithoch bei 26.694 Punkten blieb jedoch unerreicht. Anschließend überwogen Gewinnmitnahmen, die den Dax am Nachmittag bis auf rund 26.380 Punkte zurückführten. Damit machte sich nach der kräftigen Erholung erste Ernüchterung breit.

Gegenwind kam von der Wall Street. Dort sorgten überraschend hohe US-Inflationsdaten für Verluste. Der Dow Jones gab um 0,30 Prozent auf 52.231,89 Punkte nach, der S&P 500 verlor 0,38 Prozent auf 7.520,93 Punkte. Der Nasdaq 100 fiel um rund 0,6 Prozent auf etwa 27.740 Punkte. Steigende Anleiherenditen und die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen der Fed belasteten insbesondere die Technologiewerte.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr steht weiterhin die große Aufwärtskurslücke vom Dienstag im Mittelpunkt. Der offene Gap-Bereich reicht ungefähr von 26.270 bis 26.550 Punkten und stellt bei weiteren Kursverlusten ein mögliches Rücklaufziel dar.

Am Mittwoch startete der Dax zunächst freundlich und erreichte mit rund 26.650 Punkten ein neues Wochenhoch. Für einen Test des Allzeithochs reichte die Kaufdynamik jedoch erneut nicht aus. Anschließend fiel der Index deutlich zurück und notiert gegen 10.40 Uhr bei rund 26.525 Punkten. Die erneute Abweisung unterhalb des Rekordhochs zeigt, dass die Käufer derzeit Schwierigkeiten haben, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen.

Dax Chartanalyse 11.11.2026
Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Kurzfristig bildet die Marke von 26.500 Punkten die erste wichtige Unterstützung. Darunter könnte sich die Korrektur bis 26.400 Punkte fortsetzen. Anschließend rückt der noch offene untere Bereich der Kurslücke zwischen 26.270 und 26.380 Punkten in den Fokus. Ein vollständiger Rücklauf bis 26.270 Punkte würde das große Aufwärtsgap (grau im Bild) schließen.

Auf der Oberseite müsste der Dax zunächst wieder über 26.600 und anschließend über das heutige Wochenhoch bei rund 26.650 Punkten steigen. Erst danach wäre ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch bei 26.694 Punkten möglich. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Potenzial bis 26.750 und 26.800 Punkte eröffnen.

Dax Unterstützungen:26.500 intraday26.380 Gap-Kante
Dax Widerstände:26.650 intraday26.694 Allzeithoch
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