Vorbörse 11.11.2026

Dax verzeichnet vorbörslich Gewinn – Coreweave-Zahlen helfen

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Der Dax dürfte auch am Mittwoch in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26.692 Punkten bleiben. Eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels signalisiert der XDax eine Eröffnung bei 26.549 Punkten; 0,8 Prozent oberhalb des gestrigen Schlusskurs.

Wieder etwas anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen belasten zunächst nicht. Im Technologiesektor sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung wieder etwas verflogen. Hierzulande steht die Berichtssaison weiter im Blick unter anderem mit den Quartalszahlen der Dax-Konzerne Brenntag, Eon, RWE und Siemens Energy.

US-Börsen verzeichnen Verluste

Eine höhere Teuerung als erwartet und auf steigende Zinsen deutende Aussagen von US-Notenbankern haben den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse beschert. Allerdings konnten diese die Verluste gen Handelsende verringern. Etwas stärker abwärts ging es an der technologielastigen Nasdaq, wo der Leitindex Nasdaq 100 0,60 Prozent einbüßte und bei 27.741 Punkten aus dem Handel ging.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.232-0,30 Prozent
S&P 5007.550-0,38 Prozent
Nasdaq 10027.908-0,60 Prozent

Zuvor hatte sich der Index zwei Börsentage in Folge kräftig erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag mit 0,3 Prozent auf 52.232 Zähler weniger stark nach. Im Dow sind die Tech-Giganten nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,4 Prozent niedriger bei 7.521 Punkten.

Asien: Märkte im Plus

In Asien haben am Mittwoch insbesondere technologielastigere Börsen zugelegt. So dämpften aktuelle Geschäftszahlen des US-Cloudanbieters Coreweave die Sorgen über in puncto seines mit hohen Schulden aufgebauten Geschäfts. Bedenken hinsichtlich der Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt im gesamten KI-Bereich Sorgen hinsichtlich der Finanzierung und der Rentabilität des massiven Rechenzentren-Ausbaus aufkommen lassen.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22561.249+1,31 Prozent
Hang Seng24.356-0,82 Prozent
CSI 3004.075+0,40 Prozent
Kospi5.375+2,60 Prozent

Der Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende 1,3 Prozent höher. Der südkoreanische Kospi stieg um 2,6 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China gewann indes nur moderat hinzu, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent sank.

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future122,48-0,11 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,32+0,07 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,00+0,13 Prozentpunkte

Devisenmärkte im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1157-0,05 Prozent
Dollar in Yen158,81+0,01 Prozent
Euro in Yen177,20-0,04 Prozent

Ölmärkte im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent92,37 Dollar+0,88 Dollar
WTI86,52 Dollar+0,48 Dollar

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 33 (32) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 33 (32) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG STARTET DRÄGERWERK MIT 'BUY' - ZIEL 156 EUR

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 82 (102) EUR - 'OUTPERFORM'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 72 (69) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 85 (79) EUR - 'NEUTRAL'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.11.2026heute · 05:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 11.11.2026heute · 05:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 5,20 (6) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 65 (56) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 114 (110) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT BASF AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 44 EUR

JEFFERIES SENKT EVONIK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 21 (20) EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 74 (96) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 10 (10,50) EUR - 'UNDERPERFORM'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 78 (93) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT HENSOLDT AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 105 (100) EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 80 (96) EUR - 'OVERWEIGHT'

MORGAN STANLEY SENKT HANNOVER RÜCK AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 270 (260) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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D
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GEA
Teamviewer (ADR)
Hannover Rück (ADR)
Henkel Vorzugsaktien (ADR)

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