Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nach deutlichen Vortagsverlusten etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 122,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,29 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. Am Dienstag waren die Kurse noch deutlich gefallen. Die in den USA im Oktober stärker als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise bestätigten die Erwartungen auf weitere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Aussagen von Vertretern der US-Notenbank verstärkten diese Annahmen.

In Deutschland wurden die Zahlen zu der Inflationsentwicklung im Oktober veröffentlicht. Es handelte sich jedoch um die zweite Schätzung, die die Ergebnisse der ersten Schätzung bestätigte. Die Verbraucherpreise in Deutschland waren im ersten Monat des Tankrabatts deutlich geringer gestiegen als noch im September. 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor kosteten Waren und Dienstleistungen im Oktober, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im September hatte die Inflationsrate mit 3,3 Prozent den höchsten Stand seit fast drei Jahren erreicht./jsl/la/stk

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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