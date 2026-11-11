Berlin, ⁠11. Nov (Reuters) - Urlaub in Deutschland ist so beliebt wie noch nie: Hotels, Gasthöfe, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe verzeichneten in den ersten neun ‌Monaten einen neuen Höchststand bei den Übernachtungen. Sie verbuchten von Januar bis September 2026 insgesamt ⁠389,8 ⁠Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das sind 0,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, dem bisherigen Rekordwert mit 387,6 Millionen.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen ‌aus dem Inland stieg bis ‌Ende September um 0,4 Prozent auf 324,7 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland legte ⁠die Zahl um 1,5 Prozent auf 65,0 ‌Millionen zu. Im September ⁠allein verbuchten die Beherbergungsbetriebe 48,9 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren 0,8 Prozent mehr als im September 2025. ‌Während die Zahl ⁠heimischer Gäste stagnierte, kamen ⁠mehr Menschen aus dem Ausland.

Die Statistik des Bundesamtes erfasst Beherbergungsbetriebe erst ab einer Größe von mindestens zehn Schlafgelegenheiten oder zehn Stellplätzen auf Campingplätzen. Übernachtungen bei kleineren Anbietern, wie etwa in vielen privaten Ferienwohnungen, sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

(Bericht von Klaus ⁠Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)