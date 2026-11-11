Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etwas weiter nach

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch seine Vortagesverluste zum US-Dollar etwas ausgeweitet. Die Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag bei 1,1148 Dollar gehandelt und damit geringfügig niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1214 (Montag: 1,1193) Dollar festgesetzt.

Der Eurokurs hatte zuletzt deutlich geschwankt. Nachdem er zu Wochenbeginn noch von den deutlich gefallenen Ölpreisen profitiert hatte, lasteten am Dienstag etwas höher als erwartet ausgefallene US-Verbraucherpreisdaten auf der Gemeinschaftswährung.

Zur Wochenmitte nun fehlten dem Euro entscheidende Impulse. Die Ölpreise legten wieder etwas zu, wovon die USA als wichtiges Ölförderland und damit der Dollar profitierten.

Endgültige Inflationszahlen aus Deutschland für Oktober lieferten im Vergleich zu der ersten Schätzung keine Überraschungen. Die Verbraucherpreise waren im ersten Monat des Tankrabatts deutlich geringer gestiegen als noch im September. 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor kosteten Waren und Dienstleistungen.

Vor dem Hintergrund der rasch steigenden Inflation in anderen Teilen der Eurozone zeugten die Daten insgesamt zwar von einer eher verhaltenen Teuerung, doch dürfte diese Divergenz nicht von Dauer sein, schrieb Claus Vistesen, Chefökonom für die Eurozone bei Pantheon Macroeconomics. Die Energieinflation werde Anfang 2027 wieder ansteigen - vorausgesetzt die Kraftstoffsteuern kehren auf ihr normales Niveau zurück und die höheren Großhandelspreise schlagen sich in den Gas- und Stromrechnungen nieder./la/stk

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