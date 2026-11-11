Berlin, ⁠11. Nov (Reuters) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat vor einer gezielten Desinformationskampagne im Zusammenhang mit den jüngsten Ausschreitungen nach Schülerprotesten gewarnt. Es werde versucht, ‌die Krawalle und Plünderungen fälschlicherweise in einen Kontext mit der deutschen Unterstützung für die ⁠Ukraine ⁠zu stellen, sagte Dobrindt am Mittwoch mit Blick auf soziale Medien. Dies betreffe etwa die Vorfälle in Frankfurt. "Es wird suggeriert, als ob dies ein flächendeckendes Phänomen wäre, ‌sprich, die Bürger in ‌Deutschland stehen auf, weil die Politik in Deutschland die Ukraine-Unterstützung stärker gewichtet als die Vorsorge ⁠für die eigene Bevölkerung."

Dobrindt sieht darin einen ‌Versuch, die Gesellschaft und ⁠die Politik in Deutschland zu destabilisieren und zu polarisieren. Er vermutet eine Verbindung nach Russland. Solche Kampagnen würden "sehr stark ‌auch von Russland ⁠aus" betrieben, erklärte der ⁠Minister. Dies bedeute jedoch nicht, dass Moskau direkt für die Ausschreitungen verantwortlich sei. Vielmehr würden sich die Ziele von politischen Akteuren, die eine Polarisierung vorantrieben, mit denen der russischen Destabilisierung decken.

(Bericht von Markus WacketRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)