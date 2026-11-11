Dobrindt will Abhängigkeit von USA bei KI und Geheimdiensten verringern

Reuters · Uhr
Thema: KI
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Berlin, 11. ⁠Nov (Reuters) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat für Deutschland mehr Eigenständigkeit bei Künstlicher Intelligenz (KI) und Geheimdiensten gefordert, um die Abhängigkeit vom wichtigsten Partner USA zu verringern. "Ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn ‌ich weiß, dass eine der stärksten Waffen, die man sich für die Zukunft vorstellen kann, nämlich die Künstliche ⁠Intelligenz, in ⁠Händen links und rechts von uns sich befindet", sagte Dobrindt am Mittwoch auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes (BKA) in Berlin. "Und wir diejenigen sind, die darum bitten müssen, dass wir möglicherweise die Unterstützung erfahren können von unserem nach wie ‌vor engsten Partner", ergänzte er mit Blick ‌auf die USA. Deutschland müsse stattdessen Souveränität in diesem Bereich anstreben. Dobrindt sprach von einem "neuen Schattenkrieg". "Ein Krieg, der seine Uniform ⁠abgelegt hat, aber seine Ziele nicht verändert hat."

Zu dieser modernen ‌Realität der hybriden Bedrohung zählten ⁠Sabotage an Bahnstrecken, Cyberangriffe auf Krankenhäuser, Spionage und Desinformationskampagnen. Ziel sei es, das öffentliche Vertrauen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu untergraben. Als Hauptakteur nannte Dobrindt Russland, ‌aber auch den Iran und ⁠Nordkorea. Wer Deutschland auf diese ⁠Weise angreife, müsse wissen, dass man bereit und fähig sei, im Cyberraum zurückzuschlagen. "Konsequenz, Risiko und Preis für hybride Akteure müssen erhöht werden", forderte der Minister.

Dobrindt warnte zudem vor der "Kriminalisierung von Hochleistungs-KI". Kleinste kriminelle Gruppen erhielten dadurch Fähigkeiten, die früher Staaten vorbehalten gewesen seien. Das neu gegründete deutsche KI-Sicherheitsinstitut (AISI) solle daher Missbrauchspotenziale vorausdenken.

(Bericht von Markus ⁠WacketRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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