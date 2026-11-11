Dutzende Staats- und Regierungschefs auf der Klimakonferenz

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

ANTALYA (dpa-AFX) - Auf der UN-Klimakonferenz in der Türkei werden an diesem Mittwoch Dutzende Staats- und Regierungschefs zu einem zweitägigen Gipfeltreffen erwartet. Nicht anreisen zum "Leader's Summit" in Antalya wird Kanzler Friedrich Merz (CDU), der wegen anderweitiger Verpflichtungen abgesagt hat. Eröffnet wird das Treffen mit Ansprachen des UN-Generalsekretärs António Guterres und des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Zudem stehen 77 Staats- und Regierungschefs auf der Rednerliste, um jeweils maximal drei Minuten vor dem Plenum zu sprechen, darunter EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Daneben gibt es Workshops sowie Raum für bilaterale Gespräche.

Am Dienstag hatte Guterres, der letztmals in seiner Amtszeit eine Klimakonferenz besucht, gemahnt, der weltweite Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas dürfe nicht länger blockiert werden. Es sei längst an der Zeit, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nicht länger als Tabu oder unlösbares Problem zu betrachten./toz/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könntegestern, 15:04 Uhr · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen