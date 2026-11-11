Eon auf Kurs - Jahresziele bestätigt

(Reuters) - Der Energiekonzern Eon hat nach einem planmäßigen Verlauf in den ersten neun Monaten seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das um ‌Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag Ende September mit 7,1 Milliarden Euro ⁠auf ⁠dem Niveau des Vorjahres, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Konzernüberschuss sei um vier Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gestiegen.

Eon setzte zudem seine Investitionen in die ‌europäische Energieinfrastruktur fort. In den ‌ersten neun Monaten flossen planmäßig 5,2 (Vorjahr: 5,1) Milliarden Euro vor allem in den Ausbau und ⁠die Modernisierung der Energienetze. Für die nächste Phase ‌der Energiewende seien leistungsfähige ⁠Netze und intelligente Lösungen nötig, hieß es.

"Die Ergebnisse der ersten neun Monate unterstreichen erneut die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells", erklärte Finanzchefin ‌Nadia Jakobi. "Wir sind ⁠voll auf Kurs, unsere ⁠Jahresziele zu erreichen." Demnach peilt Eon ein bereinigtes Ebitda zwischen 9,4 und 9,6 Milliarden Euro an und einen bereinigten Überschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden. Auch die Mittelfristziele bis 2030 wurden bestätigt.

Der Kurs reagierte vor Eröffnung des Xetrahandels am Mittwoch mit leichten Verlusten.