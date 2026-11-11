Einhell dämpft Renditeziel für 2026 leicht

dpa-AFX · Uhr
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LANDAU AN DER ISAR (dpa-AFX) - Der Werkzeughersteller Einhell wird nach einem leichten Gewinnrückgang für das Gesamtjahr etwas vorsichtiger. Die Umsatzrendite vor Steuern dürfte statt etwa 9 Prozent noch 8,5 bis 9 Prozent erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Landau an der Isar mit. An seinem Umsatzziel von etwa 1,2 Milliarden Euro hält Vorstandschef Andreas Kroiss jedoch fest. Zentraler Treiber bleibe die Akkuplattform Power X-Change, die in den ersten neun Monaten rund 58 Prozent des Konzernumsatzes ausmachte.

Insgesamt erzielte Einhell in den Monaten Januar bis September einen Umsatz von knapp 911 Millionen Euro und damit anderthalb Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn vor Steuern gab leicht auf 84,6 Millionen Euro nach. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Überschuss von 58,7 Millionen Euro, ein Rückgang um rund anderthalb Prozent./stw/mis

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