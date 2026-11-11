Eli Lilly - Wie ein Schweizer Uhrwerk!

Der „HSBC Trendkompass“ filtert jede Woche mehr als 100 Einzeltitel nach den Kriterien „Relative Stärke“ (27 Wochen) und Momentum (4 Wochen). Unter den untersuchten, ausländischen Titeln verfügt die Eli Lilly-Aktie aktuell über die höchste Relative Stärke nach Levy – ein Signal für einen stabilen Aufwärtstrend. Diese Einschätzung wird durch das jüngst erreichte neue Allzeithoch (1.453 USD) eindrucksvoll bestätigt (siehe Chart). Aus technischer Sicht hat der Titel zudem die Schiebezone der letzten Wochen und Monate nach oben aufgelöst. Solche Ausbrüche markieren häufig den Beginn einer neuen Bewegungsphase, insbesondere wenn sie von einer ausgeprägten relativen Stärke begleitet werden. Das Kursziel aus der angeführten Tradingrange lässt sich auf rund 1.500 USD taxieren. Dieses Anlaufziel harmoniert interessanterweise bestens mit dem Kursziel aus dem zuvor ausgeprägten aufsteigenden Dreieck. Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Ausbruchszone bei gut 1.300 USD nicht mehr zu unterschreiten. Auf Tagesbasis hat der Titel hier eine Aufwärtskurslücke gerissen, die den unterstützenden Charakter dieses Levels zusätzlich unterstreicht.

Eli Lilly (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Eli Lilly

Quelle: LSEG, tradesignal²

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