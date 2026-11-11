Elmos: Nach dem Kursrückgang überwiegen die Chancen

Was bewegt die Aktie?

Elmos Semiconductor hat im dritten Quartal den Umsatz um 18,4 Prozent auf rund 167 Millionen Euro gesteigert. Zugleich verbesserte sich die Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 22,5 auf 24,6 Prozent. Damit erhöhte das Unternehmen seine Profitabilität um 2,1 Prozentpunkte und verband deutliches Umsatzwachstum mit einer höheren Marge.

Besonders kräftig entwickelte sich der Nettogewinn, der um 56 Prozent zunahm. Auch der freie Mittelzufluss zeigt eine positive Entwicklung: Über die ersten neun Monate stieg er um 61 Prozent auf fast 88 Millionen Euro. Das stärkere Geschäft zeigt sich damit sowohl beim Gewinn als auch bei den verfügbaren finanziellen Mitteln.

Dem stehen der unveränderte Jahresausblick und der deutliche Kursrückgang nach der Veröffentlichung gegenüber. Die bestätigte Prognose begrenzt trotz des starken dritten Quartals die Erwartungen an das Gesamtjahr. Ein schwächeres Folgequartal bleibt dabei ein mögliches Szenario; aus der unveränderten Prognose allein lässt sich dessen tatsächliche Entwicklung jedoch schwer ableiten.

Für die Bewertung ist außerdem der vorherige Kursanstieg relevant. Innerhalb von zwölf Monaten stieg die Aktie von 87 Euro auf mehr als 200 Euro, womit die Erwartungen sehr hoch ausfielen. Nach dem anschließenden Rückgang liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei 13,7, was angesichts der starken Geschäftsentwicklung wieder attraktiv erscheint.

Das Geschäftsmodell unterstützt diese positive Einordnung: Elmos entwickelt eigene Chips und lässt sie extern fertigen. Dadurch fallen die Investitionskosten niedriger aus als bei eigener Produktion. Wachstumsmöglichkeiten bieten Halbleiter für autonomes Fahren und Fahrerassistenz sowie Leuchtdiodentechnik und Sensorik, deren hohe Nachfrage für eine weiterhin gute Geschäftsentwicklung spricht.

Charttechnik

Die Aktie notiert nach dem Rückgang wieder bei rund 117 Euro und damit oberhalb des bisherigen Tiefs bei 107,60 Euro. In diesem Bereich liegt eine Unterstützung vom Jahresanfang. Diese Kurszone bietet einen günstigen Ausgangspunkt für einen erneuten Anstieg.

Martins Einschätzung

Die kräftigen Zuwächse bei Umsatz, Nettogewinn und freiem Mittelzufluss sprechen für Elmos. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 13,7 erscheint die Bewertung nach dem deutlichen Rückgang attraktiv. Zusammen mit der Unterstützung bei 107,60 Euro und den gefragten Anwendungsbereichen ergeben sich gute Chancen auf steigende Kurse; der unveränderte Jahresausblick bleibt der wesentliche Vorbehalt.