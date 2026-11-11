Quartalszahlen: RWE profitiert von Plus im Energiehandel

(Reuters) - Der Energiekonzern RWE hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 seinen Gewinn nach Zuwächsen im Energiehandel gesteigert und seine Prognose bestätigt. Das bereinigte Ebitda ‌sei von Januar bis Ende September um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte der größte ⁠deutsche Stromerzeuger ⁠am Mittwoch mit.

Das bereinigte Nettoergebnis habe sich auf 1,8 Milliarden Euro nach 1,3 Milliarden im Vorjahreszeitraum verbessert. Analysten hatten im Schnitt nach einer auf der RWE-Homepage veröffentlichten Erhebung für die ersten neun Monate ‌mit einem bereinigten Ebitda von 4,43 ‌Milliarden Euro und einem bereinigten Nettoergebnis von 1,71 Milliarden Euro gerechnet.

RWE bestätigte die Ergebnisprognose und das Dividendenziel für 2026 ⁠und erwartet ein bereinigtes Ebitda zwischen 5,75 und 6,35 ‌Milliarden Euro und ein ⁠bereinigtes Nettoergebnis zwischen 1,95 und 2,45 Milliarden Euro. "In Anbetracht der starken Handelsperformance im zweiten und dritten Quartal dürften sich die Ergebniskennzahlen im oberen Bereich ‌der genannten Bandbreiten bewegen", ⁠erklärte der Versorger.

"Alle Segmente liegen ⁠nach neun Monaten über dem Vorjahresniveau", sagte Finanzchef Michael Müller. Zudem habe der größte deutsche Stromerzeuger kräftig investiert. Rund elf Milliarden Euro netto seien in den Ausbau des Portfolios geflossen – in erneuerbare Energien und Batteriespeicher sowie in die Aufstockung der Beteiligung am Netzbetreiber Amprion.

Im vorbörslichen Handel liegt die Aktie am Mittwoch knapp ein Prozent im Plus.