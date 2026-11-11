Entwurf: Kündigungsschutz-Lockerung soll erst 2028 greifen

Berlin, 11. ⁠Nov (Reuters) - Das Bundesarbeitsministerium will Unternehmen die Kündigung von Spitzenverdienern erleichtern, die Neuregelung aber frühestens 2028 greifen lassen. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Gesetzentwurf hervor. Demnach sieht das Ministerium ‌eine 15-monatige Übergangsfrist nach Inkrafttreten des Gesetzes vor, bevor die Lockerung des Kündigungsschutzes gelten soll. Das Ministerium begründet dies mit dem Vertrauensschutz ⁠und der ⁠Planungssicherheit der Beschäftigten. Betroffen wären Arbeitnehmer mit einem fest vereinbarten Jahresgehalt von mehr als rund 186.000 Euro nach den für 2027 vorgesehenen Rechengrößen. Die Grenze entspricht dem 1,75-Fachen der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung und wird jährlich angepasst.

Aus Regierungskreisen hieß es, das Arbeitsministerium habe ‌die Ressortabstimmung zu dem Entwurf eingeleitet. Ein ‌abrupter Verlust des bisherigen Kündigungsschutzes solle vermieden werden, heißt es in dem Entwurf. Künftig sollen zudem Arbeitgeber bei Hochverdienern auch dann die Beendigung ⁠des Arbeitsverhältnisses gegen eine Abfindung gerichtlich durchsetzen können, wenn die Kündigung ‌rechtlich nicht ausreichend begründet war. Bisher ⁠haben Beschäftigte in solchen Fällen grundsätzlich Anspruch auf Weiterbeschäftigung. Die Höhe der Abfindung würde das Arbeitsgericht festlegen.

Der Entwurf sieht auch eine Ausweitung der Befristung von Arbeitsverträgen vor. Unternehmen sollen ‌Arbeitsverträge künftig bis zu vier ⁠statt bisher zwei Jahre ohne sachlichen ⁠Grund befristen können. Dabei wären sechs statt drei Verlängerungen erlaubt. Auch die erneute Befristung bei einem früheren Arbeitgeber soll einmalig möglich sein. Die Lockerungen bei Befristungen sollen für Einstellungen bis Ende 2030 gelten.

Die Änderungen gehen auf Beschlüsse der Koalitionsspitzen von Union und SPD vom Juli zurück. Die Union hatte den Koalitionspartner gedrängt, einen konkreten Entwurf vorzulegen.

(Bericht von Christian Krämer und Holger ⁠Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)