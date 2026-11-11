EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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Thema: Rüstung
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MTU Aero Engines AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MTU Aero Engines AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

11.11.2026 / 09:19 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die MTU Aero Engines AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.mtu.de/de/investoren/publikationen-events/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027

Ort:

https://www.mtu.de/investors/publications-events/financial-reports/

11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland
Internet:www.mtu.de
LEI Code:529900807L67JY81RD65
Ende der MitteilungEQS News-Service

2432686 11.11.2026 CET/CEST

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