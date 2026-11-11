EQS-AFR: voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: voestalpine AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

11.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die voestalpine AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.voestalpine.com/group/2026-27-h1-bericht

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.voestalpine.com/group/2026-27-h1-report

11.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Österreich
Internet:www.voestalpine.com
LEI Code:529900ZAXBMQDIWPNB72
Ende der MitteilungEQS News-Service

2431930 11.11.2026 CET/CEST

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