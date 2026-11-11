EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Aktienrückkauf – Schlussmeldung
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

11.11.2026 / 10:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Betreff: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Angaben zum Emittenten und Inhalt:

Name: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Adresse: Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim

Inhalt der Meldung: Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm

Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm – Schlussmeldung

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (die „Gesellschaft“) hat den Beginn ihres Rückkaufprogramms zum 16. Juli 2026 durch Bekanntgabe gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 am 10. Juli 2026 mitgeteilt.

Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 10.11.2026, jeweils einschließlich, wurden insgesamt 60.500 Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgte durch die von der Gesellschaft beauftragte COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausschließlich über das XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse.

Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 10.11.2026 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

DatumGesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Aggregiertes
Volumen (EUR)
16.07.20262.33180,0554186.609,20
17.07.20263.78280,0733302.837,20
20.07.20263.58480,1874287.391,70
21.07.20262.50079,5986198.996,40
22.07.20263.61979,9657289.395,70
23.07.20263.54779,9759283.674,50
24.07.20262.10680,2305168.965,50
27.07.20263.51781,6897287.302,80
28.07.20263.53882,9161293.357,30
29.07.20263.36083,8500281.735,90
30.07.20263.66486,1281315.573,50
31.07.20263.55983,7887298.204,00
03.08.20263.60385,0139306.305,00
04.08.20262.06984,7219175.289,70
05.08.20263.63484,5278307.174,00
06.08.20263.68084,9252312.524,70
07.08.20261.55785,2146132.679,20
10.08.20263.73584,9276317.204,50
11.08.20262.61585,0044222.286,50
10.11.202650093,979046.989,50
Gesamt60.50082,88425.014.496,80

Die Gesellschaft hat entschieden, das Rückkaufprogramm zu beenden, da die im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 10.11.2026 zurückgekauften Aktien ausreichen, um der Nachfrage aus dem Belegschaftsaktienprogramm zu entsprechen.

Informationen zu den mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften (einschließlich einer Aufstellung der Einzelgeschäfte in detaillierter Form) sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Website der Gesellschaft (www.hornbach-holding.de) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht.

Bornheim (Pfalz), 11.11.2026

HORNBACH Management AG

Der Vorstand

11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim (Pfalz)
Deutschland
LEI Code:529900EGQZ79V21LBL44
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