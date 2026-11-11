EQS-DD: FRoSTA AG: Volker Kuhn, Kauf

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.11.2026 / 11:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Volker
Nachname(n):Kuhn

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FRoSTA AG

b) LEI

529900XQ1XKU09441Q49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006069008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
103,50 EUR62.100,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
103,5000 EUR62.100,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse Frankfurt
MIC:XFRA

11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:FRoSTA AG
Am Lunedeich 116
27572 Bremerhaven
Deutschland
Internet:www.frosta-ag.com
LEI Code:529900XQ1XKU09441Q49
Ende der MitteilungEQS News-Service

107952 11.11.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
FRoSTA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könntegestern, 15:04 Uhr · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen