EQS-DD: Mayr-Melnhof Karton AG: Peter Oswald, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.11.2026 / 17:43 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Peter
|Nachname(n):
|Oswald
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Mayr-Melnhof Karton AG
b) LEI
|5299001AMHDLKUM80611
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000938204
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|73,7183 EUR
|2.000 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|73,7183 EUR
|2.000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|11.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Wiener Börse
|MIC:
|XWBO
11.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.mm.group
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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