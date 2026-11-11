EQS-DD: Mayr-Melnhof Karton AG: Peter Oswald, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.11.2026 / 17:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Peter
Nachname(n):Oswald

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Mayr-Melnhof Karton AG

b) LEI

5299001AMHDLKUM80611 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000938204

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
73,7183 EUR2.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
73,7183 EUR2.000 Stück

e) Datum des Geschäfts

11.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XWBO

11.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Internet:www.mm.group
LEI Code:5299001AMHDLKUM80611
Ende der MitteilungEQS News-Service

107956 11.11.2026 CET/CEST

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