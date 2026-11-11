EQS-DD: Wienerberger AG: David Davies, Veräußerung: 'Unentgeltliche Übertragung der Aktien von einer Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, an eine Person in enger Beziehung zur ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.11.2026 / 10:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:David
Nachname(n):Davies

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Wienerberger AG

b) LEI

529900VXIFBHO0SW2I31 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000831706

b) Art des Geschäfts

Veräußerung: 'Unentgeltliche Übertragung der Aktien von einer Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, an eine Person in enger Beziehung zur Führungsperson (Ehegattin)'

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0 EUR17.180 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0 EUR17.180 Stück

e) Datum des Geschäfts

11.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

11.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet:www.wienerberger.com
LEI Code:529900VXIFBHO0SW2I31
Ende der MitteilungEQS News-Service

107946 11.11.2026 CET/CEST

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