EQS-DD: Wienerberger AG: Paulette Davies, Erwerb: Unentgeltliche Übertragung der Aktien von einer Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, an eine Person in enger Beziehung zur Führungsperson ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.11.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Paulette
|Nachname(n):
|Davies
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|David
|Nachname(n):
|Davies
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Wienerberger AG
b) LEI
|529900VXIFBHO0SW2I31
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000831706
b) Art des Geschäfts
|Erwerb: Unentgeltliche Übertragung der Aktien von einer Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, an eine Person in enger Beziehung zur Führungsperson (Ehegattin)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0 EUR
|17.180 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0 EUR
|17.180 Stück
e) Datum des Geschäfts
|11.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
11.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107948 11.11.2026 CET/CEST
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