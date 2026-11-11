EQS-News: adesso steigert EBITDA nach neun Monaten um 26 % auf 98,4 Mio. EUR / Umsatz um 13 % auf 1,22 Mrd. EUR kräftig ausgebaut / Ergebnis je Aktie mit 2,14 EUR (Vorjahr: 0,53 EUR) stark verbessert

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adesso steigert EBITDA nach neun Monaten um 26 % auf 98,4 Mio. EUR / Umsatz um 13 % auf 1,22 Mrd. EUR kräftig ausgebaut / Ergebnis je Aktie mit 2,14 EUR (Vorjahr: 0,53 EUR) stark verbessert



11.11.2026 / 07:29 CET/CEST

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adesso steigert EBITDA nach neun Monaten um 26 % auf 98,4 Mio. EUR / Umsatz um 13 % auf 1,22 Mrd. EUR kräftig ausgebaut / Ergebnis je Aktie mit 2,14 EUR (Vorjahr: 0,53 EUR) stark verbessert

KI-Transformation und Digitalisierungsinitiativen treiben Wachstum

52,6 Mio. EUR (+30 %) EBITDA allein im dritten Quartal 2026

Konzernergebnis nach 9 Monaten 11,6 Mio. EUR (Vorjahr: 3,0 Mio. EUR)

Prognosekorridore für Umsatz und EBITDA gut erreichbar

Mit der heutigen Vorlage der Quartalsmitteilung Q3 2026 zeigt adesso nach einem erwartet starken dritten Quartal 2026 eine deutliche Verbesserung der Ergebnisbeiträge und hält das hohe Wachstumstempo bei. Bei einer anhaltend hohen Auslastung seit Mitte des zweiten Quartals 2026 sorgten Digitalisierungsinitiativen in den meisten Kernbranchen sowie der starke Anstieg im Geschäft mit generativer KI für Erlöse in Höhe von 423,1 Mio. EUR. Dies entspricht einer Beschleunigung des Umsatzwachstums auf 14 % gegenüber dem Vorjahr. Bei 12,4 % EBITDA-Marge konnte das Quartals-EBITDA um 30 % auf 52,6 Mio. EUR gesteigert werden. Der kumulierte Neunmonatsumsatz wurde um 13 % auf 1.217,3 Mio. EUR nahezu ausschließlich organisch gesteigert. Der Ergebnisbeitrag wurde überproportional um 26 % auf 98,4 Mio. EUR erhöht. Dies entspricht einer weiter verbesserten EBITDA-Marge von 8,1 % (Vorjahr: 7,3 %). Die Anzahl der auf Vollzeitstellen umgerechneten Mitarbeitenden (FTE) wurde zum Stichtag lediglich um 4 % auf 11.578 und damit deutlich unterproportional zum Umsatzanstieg ausgebaut. Die Strategie zur Auslastungs- und Profitabilitätssteigerung wurde weiterverfolgt und trägt den erwartbaren Produktivitätssteigerungen durch agentische Softwareentwicklung Rechnung. Gut zwei Drittel des Zuwachses gehen auf den Ausbau der Mitarbeitenden im Ausland und hier vor allem an den SmartShore-Standorten zurück, was der weiteren Verbesserung der Kostenstrukturen dient. Mit dem Programm „move AI“ entwickelt sich adesso derzeit zur Agentic Company. Im Rahmen der KI-Transformation werden mehr als 1.000 Expertinnen und Experten für Plattformen, Daten und KI in einer neuen dedizierten Einheit gebündelt und neue Rollen schaffen. Die Modernisierung mit und für GenAI ist zu einem sichtbaren Wachstumstreiber geworden. Nach neun Monaten stieg der durch generative KI direkt beeinflusste Auftragseingang auf 93,4 Mio. EUR. Beim Aufbau agentischer Systeme, KI-gestützten Kundendialogen oder der Modernisierung zentraler Anwendungslandschaften vertrauen die Kunden auf die Branchenkenntnisse und das regulatorische Wissen von adesso sowie jahrelange Expertise im Software Engineering. Der Nachfrage entsprechend und durch Übernahme von zahlreichen Aufträgen als Generalunternehmer ist die Materialeinsatzquote im Berichtszeitraum auf 17 % (Vorjahr: 16 %) gestiegen. Personalaufwand und sonstiger betrieblicher Aufwand entwickelten sich mit 10 % beziehungsweise 3 % zum Teil deutlich unterproportional zum Umsatz und damit margensteigernd. Bei anhaltend guter Auslastung und Nachfrage sind die Prognosekorridore für Umsatz und EBITDA über das Gesamtjahr trotz des schwächeren Jahresstarts gut erreichbar. Mögliche Lizenzabschlüsse im Jahresendgeschäft bieten zusätzliche Chancen.

Trotz einer sich nur allmählich abzeichnenden konjunkturellen Erholung in Deutschland, angeschoben vor allem durch mehr staatliche Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung, hat adesso die Geschäfte über die ersten neun Monate des Jahres kräftig um 13 % ausbauen können. Digitalisierungsinitiativen der öffentlichen Auftraggeber und auch wieder mehr im Bereich Banking, aber weiterhin vor allem Insurance, Utilities und Manufacturing schieben Digitalisierungs- und KI-Transformationsprojekte an. Der Auftragseingang entwickelt sich vielversprechend und liegt über dem Umsatzvolumen der letzten 12 Monate. In den meisten wichtigen Kernbranchen erzielte adesso über die ersten neun Monate zweistellige Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr. Mit Zuwächsen von 36 % beziehungsweise 19 % entwickelten sich Utilities und Insurance besonders stark. Retail, Manufacturing und Banking konnten die Erlöse mit 15 %, 12 % und 11 % ebenfalls deutlich ausbauen. Auch in der umsatzseitig größten Branche der öffentlichen Auftraggeber konnte der Umsatz um 9 % gesteigert werden. Das erreichte Umsatzwachstum ist mit 13 % auf den deutschen Markt begründet. Im Ausland konnten die Erlöse noch etwas stärker um 14 % gesteigert werden. Besonders erfreulich entwickelten sich die Umsätze mit Kunden in der Schweiz mit einem Plus von 15 % nach einem schwächeren Vorjahr. Auch die Umsätze in Italien sind mit 14 % leicht überproportional zum Gesamtumsatz ausgebaut worden. Absolut wurden 202,2 Mio. EUR außerhalb von Deutschland erlöst. Über 30 % des Auslandszuwachses entfällt auf Regionen außerhalb der etablierten adesso-Märkte und entspricht einem internationaleren Kundenstamm. Der Ausbau der Standorte in Indien wurde erfolgreich fortgeführt.

Über die ersten neun Monate stieg die Anzahl der Vollzeitäquivalente im Periodendurchschnitt um 8 %. Der Personalaufwand erhöhte sich hierdurch mit 10 % unterproportional zum Umsatz auf 812,5 Mio. EUR (Vorjahr: 736,1 Mio. EUR). Dies entspricht moderat um 3 % gestiegenen Personalkosten pro FTE bei einem um 4 % gegenüber dem Vergleichszeitraum erhöhten annualisierten Rohertrag pro FTE von 113 TEUR auf 117 TEUR. Vornehmlich durch den Einsatz von externen Projektmitarbeitenden und Partnern stieg der Materialaufwand um 22 % überproportional zum Umsatz auf 207,7 Mio. EUR (Vorjahr: 170,9 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich margensteigernd wie beschrieben lediglich um 3 % auf 118,1 Mio. EUR (Vorjahr: 114,9 Mio. EUR).

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Abschreibungen deutlich unterproportional zur Geschäftsentwicklung um 8 % oder 4,2 Mio. EUR auf 58,6 Mio. EUR. Ein Großteil des Anstiegs begründet sich mit 2,1 Mio. EUR durch die im Rahmen des turnusmäßigen Wertminderungstests zum Halbjahresbericht 2026 vorgenommene Abschreibung auf den bei der material.one AG bilanzierten Geschäfts- oder Firmenwert, da die Umsatzerlöse hinter den ursprünglichen Planungen zurückgeblieben waren. In diesem Zusammenhang waren weitere 1,4 Mio. EUR auf die aktivierten Entwicklungsaufwände für deren Softwareplattform abgeschrieben worden.

Das Beteiligungsergebnis reduzierte sich leicht auf -2,8 Mio. EUR (Vorjahr: -2,5 Mio. EUR) und das Finanzergebnis auf -9,8 Mio. EUR (Vorjahr: -8,0 Mio. EUR). Die rechnerische Steuerquote beträgt 57 % nach 77 % im Vorjahr. Vor dem Hintergrund des im Vergleich zur positiven Geschäftsentwicklung nur moderaten Abschreibungsanstiegs konnte das Konzernergebnis signifikant auf 11,6 Mio. EUR (Vorjahr: 3,0 Mio. EUR) gesteigert werden; das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 2,14 EUR (Vorjahr: 0,53 EUR).

Weitere Kennzahlen und Informationen

Die Finanzverbindlichkeiten liegen nach den ersten drei Quartalen 2026 mit 24 % oberhalb des Niveaus vom 31.12.2025 und sind um insgesamt 37,7 Mio. EUR auf 196,0 Mio. EUR gestiegen. Das Working Capital ist gegenüber dem Vorjahr um 15 % von 233,6 Mio. EUR auf 269,6 Mio. EUR gestiegen. Das zwischenzeitlich nach dem ersten Quartal 2026 deutlich überproportional zur Geschäftsentwicklung angestiegene Working Capital folgt nun wieder weitgehend dem Ausbau der Erlöse. Diese Entwicklung ist zum Teil auf die Erweiterung des Factorings zurückzuführen, das zum 30.09.2026 mit 71,4 Mio. EUR in Anspruch genommen wurde (30.09.2025: 59,4 Mio. EUR). Der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit verbesserte sich auf 22,1 Mio. EUR (Vorjahr: -6,9 Mio. EUR). Dies ist neben einem deutlich höheren Vorsteuerergebnis auf die Verringerung der Mittelbindung im Netto-Betriebsvermögen zurückzuführen.

Zum Stichtag bilanziert adesso liquide Mittel in Höhe von 62,7 Mio. EUR nach 45,2 Mio. EUR im Vorjahr. Die Netto-Liquidität beträgt zum Stichtag -133,3 Mio. EUR und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres (30.09.2025: -135,5 Mio. EUR; 31.12.2025: -73,7 Mio. EUR).

Ausblick

Seit Mitte des zweiten Quartals 2026 zeigt sich die Auslastung der eigenen Mitarbeitenden stark verbessert und verblieb über das gesamte dritte Quartal 2026 und darüber hinaus auf einem hohen Niveau. Angesichts steigender Nachfrage nach dem adesso-Angebot rund um generative KI, guten Fortschritten bei der eigenen KI-Transformation mit move AI, eines soliden Auftragseingangs sowie einer sich allmählich abzeichnenden Erholung der Konjunktur in Deutschland, rechnet adesso für das Schlussquartal und auch mittelfristig mit weiterem Wachstum. Der mehrfach bekräftigte Prognosekorridor 2026, nach dem die Erlöse auf 1,6 bis 1,7 Mrd. EUR gesteigert und dabei ein EBITDA zwischen 130 und 150 Mio. EUR erreicht werden soll, erscheint nach dem hohen Ergebnisbeitrag des dritten Quartals gut erreichbar. Zwei zusätzlichen Arbeitstagen im Schlussquartal 2026 stehen im Vorjahr höhere Lizenzerlöse aus dem Produktgeschäft gegenüber, mit deren Wiederholung nicht in derselben Höhe gerechnet wird. Gleichwohl bieten sich Chancen für Lizenzabschlüsse bis zum Jahresende.

Die vollständige Quartalsmitteilung sowie eine tabellarische Mehrperiodenübersicht der wesentlichen Kennzahlen sind unter www.adesso-group.de unter dem Menüpunkt Investor Relations abrufbar.

adesso Group

Die adesso Group ist mit einem erwarteten Jahresumsatz 2026 von über 1,6 Milliarden Euro ein führendes europäisches Dienstleistungsunternehmen für KI-basierte Digitale Transformation. Mit fundierten Branchenkenntnissen und regulatorischem Wissen, kombiniert mit Exzellenz in agentischer Softwareentwicklung und im Software Engineering, übersetzt adesso technologische Potenziale in echte Wertschöpfung. Seit vielen Jahren zählt adesso zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der Digitalen Transformation und KI in Europa und baut darüber hinaus seine Global Delivery mit KI-Kompetenz aus. Zu den Kunden zählen die Deutsche Bundesbank, Münchener Rück und Provinzial, RWE, E.ON, Mercedes-Benz, thyssenkrupp, Bosch, Otto, Borussia Dortmund, die Westdeutsche Lotterie, das Bundesministerium der Finanzen, international die Schweizer Bundesbahn, Alpitour und die Österreichische Fußball-Bundesliga. adesso wurde 1997 in Dortmund gegründet und beschäftigt aktuell über 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de

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