EQS-News: Exasol: Neukunden und niedrigerer Churn stabilisieren ARR, schwächeres Upselling belastet Umsatz – Prognose 2026 bestätigt

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Exasol: Neukunden und niedrigerer Churn stabilisieren ARR, schwächeres Upselling belastet Umsatz – Prognose 2026 bestätigt



11.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Exasol: Neukunden und niedrigerer Churn stabilisieren ARR, schwächeres Upselling belastet Umsatz – Prognose 2026 bestätigt



ARR im dritten Quartal stabil bei 37,9 Mio. Euro; Umsatz in den ersten neun Monaten bei 28,7 Mio. Euro (9M 2025: 31,7 Mio. Euro), EBITDA bei 2,7 Mio. Euro (9M 2025: 3,0 Mio. Euro)

Meilenstein bei agentischer KI-Strategie erreicht: Fortune-500-Pharmaunternehmen als Neukunde gewonnen mit einem Umsatz im mittleren sechstelligen Euro-Bereich im ersten Jahr

Erstes gemeinsames Kundenprojekt mit strategischem Partner adesso gestartet; MariaDB Exa Produkt nach Verzögerungen kommerziell im Markt verfügbar

Churn-Entwicklung bis Q1 2027: ARR-Churn-Rate von rund 10 % zum Jahresende 2026 erwartet; auslaufende Verträge in Nicht-Fokus-Branchen und bei US-Kunden führen im ersten Quartal 2027 vorübergehend zu Steigerung auf über 20 %

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt



Nürnberg, 11.November 2026: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie, erzielte im dritten Quartal 2026 eine stabile ARR-Entwicklung. Der ARR lag zum 30. September 2026 bei 37,9 Mio. Euro und nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (30. September 2025: 38,3 Mio. Euro). Neukunden und ein deutlich niedrigerer Churn konnten die anhaltend niedrigere Upsell-Performance bei Bestandskunden jedoch nicht kompensieren. Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten überwiegend aufgrund der außergewöhnlich hohen einmaligen Erlöse im Vorjahreszeitraum; die wiederkehrenden Erlöse lagen leicht unter dem Vorjahr.



Fokus-Branchen treiben Neugeschäft; ARR-Entwicklung beeinflusst durch Investitionszurückhaltung bei Bestandskunden

Im Neunmonatszeitraum gewann Exasol 15 Neukunden (H1 2026: 11), davon 10 in den Fokus-Branchen, vor allem getrieben durch ein gestärktes Geschäft mit Partnern. Der ARR in den Fokus-Branchen lag zum 30. September 2026 bei 26,9 Mio. Euro (30. September 2025: 26,5 Mio. Euro) und damit bei 71 % des Gesamt-ARR (30. September 2025: 69 %). Bei Bestandskunden erzielte Exasol mit Upselling in den ersten neun Monaten 2026 ein ARR-Wachstum von 1,9 Mio. Euro (Vorjahr: 4,3 Mio. Euro). Der Rückgang ist auf eine ausgeprägte Investitionszurückhaltung bei Bestandskunden zurückzuführen. Die Neukundenentwicklung sowie der deutlich reduzierte Churn konnten diesen Effekt zum großen Teil kompensieren, sodass der Gesamt-ARR mit 37,9 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (30. September 2025: 38,3 Mio. Euro) nur leicht rückläufig war.

Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 9,5 % auf 28,7 Mio. Euro (9M 2025: 31,7 Mio. Euro), vor allem wegen außergewöhnlich hoher einmaliger Hardware- und Serviceerlöse im Vorjahr. Die wiederkehrenden Erlöse lagen mit 28,0 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert (28,5 Mio. Euro). Bei stabiler Kostenbasis und höheren sonstigen betrieblichen Erträgen betrug das EBITDA 2,7 Mio. Euro (9M 2025: 3,0 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern stieg infolge eines erhöhten Finanzergebnisses und niedrigerer Abschreibungen auf 2,3 Mio. Euro (9M 2025: 2,1 Mio. Euro). Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 9,7 Mio. Euro um 5 % unter dem Vorjahresquartal (Q3 2025: 10,2 Mio. Euro), das EBITDA bei 1,1 Mio. Euro (Q3 2025: 1,0 Mio. Euro) und das Ergebnis nach Steuern bei 1,1 Mio. Euro (Q3 2025: 0,7 Mio. Euro). Die Nettoliquidität betrug zum 30. September 2026 20,6 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 18,7 Mio. Euro).



Vertrag für agentische KI, Partnerprojekte und kommerzielle Verfügbarkeit von MariaDB Exa

Im dritten Quartal schloss Exasol mit ihrer agentischen KI-Lösung einen Vertrag mit einem Fortune-500-Pharmaunternehmen in den USA ab. Der Vertrag umfasst zunächst ein jährliches Software-ARR-Volumen von 240.000 Euro sowie einmalige Projekthonorare von rund 450.000 Euro in 2026. Exasol sieht in der Kundenbeziehung signifikantes Erweiterungspotenzial für 2027, welches vom planmäßigen Produktivstart zum Jahresende abhängt.

Exasol hat im dritten Quartal ihre Projekte mit strategischen Partnern vorangetrieben. Mit adesso unterzeichnete Exasol das erste gemeinsame Kundenprojekt. Mit MariaDB schloss Exasol die im ersten Halbjahr verzögerte technische Integration des Produkts MariaDB Exa ab. Seit Ende Oktober ist die Lösung kommerziell verfügbar. Mit StackIt laufen derzeit drei Proofs of Concept.



Jörg Tewes, CEO von Exasol: „Der Abschluss mit einem Fortune-500-Pharmaunternehmen zeigt, dass unsere agentische KI-Lösung im Unternehmenseinsatz überzeugt. Wir nutzen ihn als Blaupause im Vertrieb über Cross-Selling an Bestandskunden und als Türöffner für das Neukundengeschäft. Im dritten Quartal haben wir auch wesentliche Meilensteine durch das Exasol Kernprodukt mit unseren Partnern MariaDB, adesso und StackIt erreicht. Wir blicken zusammen mit unseren Partnern auf eine wachsende Pipeline und erwarten daraus ein anziehendes Neugeschäftsvolumen für 2027. Als dritte wesentliche Säule für die Belebung unserer ARR-Dynamik sehen wir die Datensouveränität, die getrieben durch geopolitische Entwicklungen sowie Abhängigkeiten von wenigen US-amerikanischen Anbietern in den letzten Monaten nochmals deutlich an zusätzlicher Aufmerksamkeit in Politik sowie bei Unternehmen gewonnen hat. Mit unserer Plattform können wir öffentlichen und privaten Unternehmen technologische Unabhängigkeit und Hoheit über eigene Daten liefern.“



Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Exasol bestätigt die am 12. August 2026 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen erwartet weiterhin eine Veränderung des ARR zwischen -2 % und +2 % gegenüber dem Vorjahr (31. Dezember 2025: 38,4 Mio. Euro), einen Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein EBITDA zwischen 3,0 Mio. Euro und 3,5 Mio. Euro.



Churn-Entwicklung bis Q1 2027 geprägt durch auslaufende Verträge

Die auf zwölf Monate rollierende ARR-Churn-Rate sank wie erwartet von 25 % (Ende Q3 2025) auf 12 % (Ende Q3 2026; 30. Juni 2026: 10 %). Zum Jahresende 2026 rechnet Exasol mit rund 10 %.

Im ersten Quartal 2027 erwartet Exasol, dass die ARR-Churn-Rate wieder vorübergehend auf knapp über 20 % steigt, weil Verträge mit Kunden aus Nicht-Fokus-Branchen und aus den USA auslaufen. Das betroffene Volumen aus Kündigungen und Anpassungen liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Ab dem zweiten Quartal 2027 wird von einem graduellen Churn-Rückgang ausgegangen, da die Konsolidierung der Kundenbasis auf die Fokus-Branchen weitgehend abgeschlossen sein wird. Wegen des Zwölfmonatsfensters bleibt der Effekt bis Jahresende 2027 in der Kennzahl sichtbar und wird sich auf das Netto-Wachstum in 2027 auswirken. Der Anteil der Fokus-Branchen am ARR steigt von 71 % (30. September 2026) auf voraussichtlich 77 bis 80 % zum Ende des ersten Quartals 2027; neun der zehn größten Kunden stammen dann aus diesen Branchen.



Jan-Dirk Henrich, CFO von Exasol: „Im Geschäftsjahr 2027 planen wir mit einem beschleunigten Neugeschäft durch eine Steigerung des Upselling bei Bestandskunden, Cross-Selling unserer agentischen KI-Lösung, sowie weiteren Rückenwind aus unserem Partner-Geschäft. Wir arbeiten derzeit an der Detailplanung. Unsere Erwartung für die ARR-Entwicklung bis Ende 2027 werden wir wie gewohnt mit der Prognose im Februar 2027 bekannt geben.“

CEO Jörg Tewes und CFO Jan-Dirk Henrich erläutern die Ergebnisse im Rahmen einer Webcast-Präsentation für Analysten, institutionelle Investoren und Vertreter der Finanz- und Wirtschaftsmedien. Der Webcast findet heute, am 11. November 2026, um 14:00 Uhr (CET) in englischer Sprache statt. Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme unter: https://www.appairtime.com/event/f49d1d0b-2535-4ce2-9891-fa41f2cb3527?utm_source=exasol-ag&utm_medium=issuer-share&utm_campaign=event-invite



Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die souveräne Analytics-Datenbank – entwickelt für Performance und Skalierbarkeit, die hochparallele KI- und Analytics-Workloads erfordern. Unternehmen behalten dabei die volle Kontrolle über Daten, Datenverarbeitung und Governance – unabhängig von der gewählten Umgebung. Gleichzeitig profitieren Entwicklungs- und Datenteams von der Geschwindigkeit und Verlässlichkeit, um Anwendungen und KI-Agenten schneller zu entwickeln, zu testen und produktiv zu setzen.

Weltweit vertrauen Unternehmen auf Exasol, wenn es auf maximale Performance und Stabilität ankommt. Dank In-Memory-Technologie, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und leistungsstarken KI-Funktionen unterstützt Exasol Unternehmen weltweit dabei, ihre KI- und Analyse-Workloads zu beschleunigen.

Das Ergebnis: schnellere, fundiertere Entscheidungen – bei gleichzeitig kontrollierten Infrastrukturkosten.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.



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Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 0333

E-Mail: ir@exasol.com

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