EQS-News: Experten treffen sich in Nanjing, um das kulturelle Erbe des Jangtse zu erkunden

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Experten treffen sich in Nanjing, um das kulturelle Erbe des Jangtse zu erkunden



11.11.2026 / 08:40 CET/CEST

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NANJING, China, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Wissenschaftler und Kulturexperten aus dem gesamten Jangtse-Flussbecken trafen sich am 10. November in Nanjing, um das reiche kulturelle Erbe des Flusses zu erkunden und zu diskutieren, wie es bewahrt und für neue Generationen wiederbelebt werden kann. Die Veranstaltung, die von der Propagandaabteilung des Parteikomitees der Stadt Nanjing ausgerichtet und vom Nanjing Yangtze River Culture Institute und anderen Partnern organisiert wurde, stand unter dem Motto „Ein Fluss, ein gemeinsames Erbe": Unter dem Motto „Eine neue Ära anbrechen" wurde das Blaue Buch 2026 zur Kultur des Jangtse-Flusses sowie ein Bericht zur Bewertung der kulturellen Entwicklung in Städten entlang des Flusses veröffentlicht. Die Teilnehmer repräsentierten die unterschiedlichen kulturellen Traditionen der Regionen im gesamten Becken, von Bashu (Sichuan und Chongqing) und Yunnan–Guizhou bis Hubei, Hunan, Jiangxi–Anhui und der unteren Jangtse-Region.

Anstatt die Diskussionen auf einen Konferenzraum zu beschränken, nahmen die Organisatoren die Teilnehmer mit auf den Jangtse selbst. Die Bootsfahrt begann am Zhongshan-Kai und führte an Sehenswürdigkeiten wie der Nanjing-Yangtze-Flussbrücke, dem Pukou-Kai und dem Nanjing Xinjizhou National Wetland Park vorbei. Präsentationen an Bord, Einführungen zu Sehenswürdigkeiten entlang der Route und der Austausch zwischen Experten brachten verschiedene Kapitel der Geschichte des Flusses, seine vielfältigen kulturellen Traditionen und das sich wandelnde Stadtbild von Nanjing zusammen. Die Reise bot auch die Möglichkeit zu erkunden, wie die Stadt das kulturelle Erbe des Jangtse erforscht, bewahrt und weitergibt.

Experts giving presentations at the launch event

In den letzten Jahren hat Nanjing versucht, die natürliche Umwelt des Jangtse wiederherzustellen und gleichzeitig das kulturelle Erbe entlang seiner Ufer zu schützen. Ehemals industriell geprägte Uferabschnitte sind nach und nach grüneren öffentlichen Räumen und Kulturlandschaften gewichen. Der Ökologische Park des Jangtse-Flusses und das Feuchtgebiet von Xinjizhou bilden heute einen zusammenhängenden ökologischen Korridor, während sich der Bestand an Jangtse-Schweinswalen stetig erholt. Parallel zu diesen Erhaltungsbemühungen stellt die Stadt Verbindungen her zwischen prähistorischen Stätten, dem Geist der Selbstständigkeit und Beharrlichkeit, der sich in der Nanjing-Yangtze-Flussbrücke widerspiegelt, der revolutionären Geschichte, die mit der Überquerung des Jangtse verbunden ist, und den Überresten ihrer industriellen Vergangenheit. Die Arbeiten am Nanjing-Abschnitt des Jangtse-Nationalparks schreiten ebenfalls voran. Durch Initiativen wie das Blaue Buch und das Nanjing Yangtze Kulturforum stärkt die Stadt den Austausch im gesamten Flussbecken und bringt Regierung, Forscher und die breite Öffentlichkeit im Bereich der Denkmalpflege zusammen. Ziel ist es, der natürlichen Umwelt des Jangtse, dem revitalisierten Flussufer und den jahrtausendealten kulturellen Traditionen ein harmonisches Miteinander zu ermöglichen.

Cision

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