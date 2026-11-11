EQS-News: GSMA MWC26 Doha begrüßte über 10 000 Teilnehmer, während die weltweit erste gemeinsame Nutzung eines Veranstaltungsorts mit der ITU die MENA-Region in den Mittelpunkt der globalen Konnektivitätspolitik und Innovation rückt

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GSMA MWC26 Doha begrüßte über 10 000 Teilnehmer, während die weltweit erste gemeinsame Nutzung eines Veranstaltungsorts mit der ITU die MENA-Region in den Mittelpunkt der globalen Konnektivitätspolitik und Innovation rückt



11.11.2026 / 21:10 CET/CEST

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MWC26 Doha brachte hochrangige Branchenvertreter, politische Entscheidungsträger sowie Vertreter von Regulierungsbehörden für drei Tage mit Messeveranstaltungen, Diskussionen, Networking und Geschäftsabschlüssen zusammen

DOHA, Katar, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- MWC26 Doha ging heute zu Ende, nachdem sich über 10 000 Teilnehmer aus 100 Ländern und Hoheitsgebieten in Katar versammelt hatten, und machte damit das Ausmaß sowie die Ambitionen des digitalen Wachstums und der digitalen Transformation im Nahen Osten und Nordafrika deutlich. Während der dreitägigen Veranstaltung, die in Partnerschaft mit dem Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie des Staates Katar (MCIT) ausgerichtet wurde, erörterten die Delegierten in Keynote-Vorträgen, Konferenzen sowie Gipfeltreffen, wie eingebettete Intelligenz, Infrastrukturen der nächsten Generation und nationale Digitalstrategien die Rolle des Nahen Ostens und Nordafrikas im globalen Konnektivitätsökosystem neu gestalten.

GSMA Director General Vivek Badrinath and ITU Secretary-General Doreen Bogdan-Martin took to the stage for a fireside discussion at MWC26 Doha

Erstmals fanden MWC26 Doha und die Eröffnungstage der ITU-Bevollmächtigtenkonferenz (PP-26) parallel am selben Veranstaltungsort statt.

Sianne Ryder, Geschäftsführerin für Veranstaltungen und Branchendienstleistungen bei GSMA Ltd, sagte: „Diese Woche saßen bei MWC26 Doha politische Entscheidungsträger sowie Vertreter von Regulierungsbehörden Seite an Seite mit führenden Branchenvertretern und Innovatoren, um zu diskutieren, Kontakte zu knüpfen sowie die digitale Zukunft der MENA-Region zu gestalten. Die parallele Ausrichtung am selben Veranstaltungsort während der Eröffnungstage der ITU PP-26 schuf etwas Einzigartiges: einen Ort, an dem die Gestalter der globalen digitalen Agenda direkt mit den Betreibern, Technologieunternehmen und Investoren ins Gespräch kommen konnten, die diese Agenda in die Praxis umsetzen. Das Ergebnis waren zielgerichtetere Gespräche, engere Kontakte und ein klarerer Weg von der Politik zu konkreten Fortschritten. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die in Doha geschlossenen Partnerschaften in der gesamten Region und darüber hinaus Wirkung zeigen werden. Vielen Dank an alle, die dabei waren – und ganz besonders an unsere Gastgeber vom MCIT."

MWC26 Doha in Zahlen:

Über 10 000 verschiedene Teilnehmer aus 100 Ländern und Hoheitsgebieten

14 % der Teilnehmer aus der obersten Führungsebene, 37 % auf Direktorenebene und höher

62 % der Teilnehmer vertraten Branchen, die an das zentrale Mobilfunkökosystem angrenzen

Das GSMA Ministerial Programme (Ministerprogramm der GSMA) brachte 86 Delegationen zusammen, darunter 36 Minister und 34 Leiter nationaler Regulierungsbehörden. Insgesamt waren 74 Länder und 12 zwischenstaatliche Organisationen vertreten

195 Redner bei Keynote-Veranstaltungen, Gipfeltreffen und Partnerprogrammen

Rund 100 Aussteller, Sponsoren und Partner auf der gesamten Ausstellungsfläche, parallel zur ITU PP-26

42 unterzeichnete Partnerschaften und Ankündigungen in der Announcement Lounge

Mehr als 220 Medienvertreter, Produzenten von Inhalten und Branchenanalysten vor Ort

Die GSMA richtet ihren Blick nun auf den MWC27 Barcelona vom 1. bis 4. März 2027, für den die Anmeldung ab sofort möglich ist. Wir freuen uns darauf, das Konnektivitätsökosystem der Region vom 15. bis 17. November 2027 wieder in Doha begrüßen zu dürfen.

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