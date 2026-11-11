EQS-News: Quantinuum und RIKEN erweitern ihre Partnerschaft, um die Kommerzialisierung von Quanten-KI-Hybrid-Supercomputing in Japan zu beschleunigen

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Quantinuum und RIKEN erweitern ihre Partnerschaft, um die Kommerzialisierung von Quanten-KI-Hybrid-Supercomputing in Japan zu beschleunigen



11.11.2026 / 17:00 CET/CEST

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Mit dem abgeschlossenen Upgrade des Reimei-Quantencomputers von Quantinuum auf das H2-System etabliert sich die hybride Quanten-Supercomputing-Plattform von RIKEN als die leistungsfähigste ihrer Art weltweit und schafft einen Weg zur Ausweitung der Forschung in den Bereichen Elektronik, Energie sowie Lebenswissenschaften.

Quantinuum und RIKEN werden auf dieser wegweisenden Computerarchitektur aufbauen, um einen fehlertoleranten „Made with Japan"-Quantencomputer (in Zusammenarbeit mit Japan gefertigt) zu entwickeln und so Japans langfristige Führungsrolle im Bereich der Quantentechnologie auszubauen.

Um die kommerzielle Einführung von Quanten-KI-Hybrid-Supercomputing in Japan weiter zu beschleunigen, werden die Partner mit der SoftBank Corp. zusammenarbeiten, um einen Weg zu entwickeln, Quantencomputer direkt mit KI-Rechenzentren zu verbinden.

TOKIO, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), ein führendes Full-Stack-Quantencomputerunternehmen, und RIKEN, Japans führendes nationales interdisziplinäres Forschungsinstitut, gaben heute eine erweiterte Partnerschaft zur Förderung des Quanten-KI-Hybrid-Supercomputings in Japan bekannt. Nach einer umfassenden Modernisierung des Quantencomputers Reimei von Quantinuum bei RIKEN werden die Partner fortschrittlichere wissenschaftliche und industrielle Anwendungen vorantreiben, mit japanischen Universitäten und Zulieferern an der Entwicklung eines fehlertoleranten Quantencomputers „Made with Japan" arbeiten und mit der SoftBank Corp. zusammenarbeiten, um die Anbindung eines Quantencomputers an KI-Rechenzentren in Japan zu untersuchen.

Quantinuum Logo

Der Quantencomputer Reimei von Quantinuum, der bei RIKEN installiert ist, hat sein Upgrade auf System Model H2 erfolgreich abgeschlossen. Reimei wird im Rahmen des JHPC-Quantum-Projekts betrieben, das von NEDO finanziert wird. Dieses Upgrade verbessert die Leistungsfähigkeit der Quanten-HPC-Hybrid-Computing-Plattform des Projekts weiter und eröffnet Forschern die Möglichkeit, komplexere Quantensysteme zu untersuchen, die sich mit klassischen Rechenverfahren allein zunehmend schwerer simulieren lassen, und damit ein breiteres Spektrum wissenschaftlicher Fragestellungen zu erforschen.

Quantinuum und RIKEN werden die modernisierte Plattform nutzen, um Quantencomputing, Supercomputing sowie KI zu kombinieren und damit die Entwicklung von Anwendungsfällen in den Bereichen Elektronik, Energie und Lebenswissenschaften zu unterstützen. Aufbauend auf ihrer jahrelangen Zusammenarbeit werden die Partner auch ihre Erfahrungen bei der Integration und dem Betrieb von Reimei in die Entwicklung eines fehlertoleranten „Made with Japan"-Quantencomputers einfließen lassen.

„Japans Quantenambitionen erfordern heute fortschrittliche Fähigkeiten und ein langfristiges Engagement für die Entwicklung dessen, was als Nächstes kommt", sagte Dr. Rajeeb Hazra, Geschäftsführer von Quantinuum. „Das Upgrade auf Reimei erweitert unsere Möglichkeiten, mit RIKEN in den Bereichen Elektronik, Energie und Lebenswissenschaften zu forschen. Gemeinsam bauen wir auf dieser Arbeit auf, um mit japanischen Universitäten sowie Zulieferern einen fehlertoleranten Quantencomputer zu entwickeln, und untersuchen gleichzeitig mit SoftBank, wie diese Fähigkeiten der Industrie durch Japans KI-Rechenzentren zugänglich gemacht werden können."

Zwei Forschungsprojekte, die bereits vor dem öffentlichen Start der Dienste von Reimei ihren Betrieb aufgenommen haben, veranschaulichen, wie Quantinuum und RIKEN die erweiterten Fähigkeiten der Hybridplattform nutzen, um die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis zu erweitern:

Quanten-KI für die Materialsimulation: Die Partner nutzen den JHPC-Quanten-GPU-Supercomputer ROQUO von RIKEN, um ein KI-Modell mit von Reimei generierten Quantendaten für Magnetismussimulationen zu trainieren. Erste Ergebnisse lassen darauf schließen, dass das Modell genauere Vorhersagen treffen kann als KI-Modelle, die ausschließlich mit klassischen Simulationen trainiert wurden, und präzisere Vorhersagen als der Quantencomputer selbst. Das Verständnis des Magnetismus auf atomarer Ebene könnte Erkenntnisse für die Entwicklung von Materialien für Technologien der nächsten Generation wie Ultrahochfeld-MRT und intelligente Stromnetze liefern.

Quanten-KI für die biomolekulare Simulation: Die Partner kombinieren Reimei, den Fugaku-Supercomputer von RIKEN sowie den evolutionären KI-Agenten von NVIDIA, der auf ROQUO läuft, um ein komplexes photoaktives Biomolekül zu simulieren und dabei einen beispiellosen Umfang und Detailgrad zu erreichen. Ein besseres Verständnis der Reaktion von Biomolekülen auf Licht könnte Erkenntnisse für die Entwicklung effizienterer Solarzellen liefern und weitere industrielle Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen, die sich aus Fortschritten im Bereich der Biomolekulartechnik ergeben könnten.

Diese Forschung unterstützt die AI for Science‑Initiative (KI für die Wissenschaft) von RIKEN und steht im Einklang mit den Bemühungen der USA und Japans, die KI-gestützte Erkenntnisgewinnung voranzutreiben, einschließlich einer geplanten Partnerschaft im Umfang von 1 Milliarde US-Dollar im Rahmen der U.S. Genesis Mission.

„Mit dem aufgerüsteten Quantencomputer Reimei werden wir in der Lage sein, komplexere und umfangreichere wissenschaftliche Probleme anzugehen, die mit dem vorherigen H1-System schwer zu bewältigen waren, und so das Quanten-HPC-Hybrid-Computing durch unser laufendes JHPC-Quantum-Projekt weiter voranzutreiben", sagte Dr. Mitsuhisa Sato, Abteilungsleiter der Abteilung Quanten-HPC-Hybridplattform am RIKEN Center for Computational Science (R-CCS). „Darüber hinaus wird die neu unterzeichnete Absichtserklärung den Weg für die Ausweitung unserer Forschung zum Einsatz von Quantencomputing im Rahmen von AI for Science, einer von RIKEN vorangetriebenen Schlüsselinitiative, ebnen."

Die gemeinsame Forschung und Entwicklung der Partner hin zu einem fehlertoleranten Quantencomputer „Made with Japan" wird japanische Universitäten und inländische Komponentenlieferanten einbeziehen. Diese Initiative „Made with Japan" wird die Quantentechnologie von Quantinuum mit japanischer Forschungs- und Fertigungskompetenz verbinden und dabei auf die bei der Integration sowie beim Betrieb von Reimei bei RIKEN gewonnenen Erfahrungen zurückgreifen.

Im Rahmen einer separaten Vereinbarung werden Quantinuum, RIKEN und SoftBank untersuchen, wie Quantencomputing direkt mit KI-Rechenzentren in Japan verbunden werden kann. Die Partner werden die Infrastrukturbereitschaft bewerten sowie untersuchen, wie vernetzte Systeme kommerzielle Quanten-KI-Hybrid-Computing-Dienste unterstützen und den Zugang über die Forschungsgemeinschaft hinaus erweitern könnten.

„Japan hat mit dem von NEDO unterstützten JHPC-Quantum-Projekt eine starke Grundlage für hybrides Quanten-HPC-Computing geschaffen", sagte Takenori Kobayashi, Vizepräsident und Leiter der Abteilung Produktforschung und -entwicklung bei SoftBank Corp. „Unsere Verantwortung besteht darin, aus diesen Errungenschaften einen Mehrwert für die Industrie zu schaffen. Gemeinsam mit RIKEN und Quantinuum wollen wir die Entwicklung eines Quantum AI Datacenter (Quanten-KI-Rechenzentrums) vorantreiben, das Quantencomputing mit KI sowie HPC verbindet und diese Fähigkeiten Unternehmen in ganz Japan zugänglich macht."

Weitere Informationen zur erweiterten gemeinsamen Forschung von Quantinuum und RIKEN finden Sie hier.

Forschungsförderung

Dieses Projekt wird von der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) unterstützt, die dem japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) untersteht, und ist Teil des Projekts „Research and Development of Quantum-Supercomputers Hybrid Platform for Exploration of Uncharted Computable Capabilities" (Forschung und Entwicklung einer hybriden Quanten-Supercomputer-Plattform zur Erforschung bislang unerschlossener Rechenmöglichkeiten) (Projektleiter: Mitsuhisa Sato) im Rahmen des „Project for Research and Development of Enhanced Infrastructures for Post 5G Information and Communications Systems (JPNP20017)" (Projekt zur Forschung und Entwicklung verbesserter Infrastrukturen für Post-5G-Informations- und Kommunikationssysteme).

Informationen zu RIKEN

RIKEN, eine nationale Forschungs- und Entwicklungsagentur, ist Japans führende nationale Forschungsinstitution, die für ihre hochkarätige Forschung in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen bekannt ist. RIKEN wurde 1917 ursprünglich als private Forschungsstiftung gegründet, hat jedoch schnell an Größe und Umfang zugenommen. Sie umfasst heute ein Netzwerk von weltweit führenden Forschungszentren und Instituten in ganz Japan. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.riken.jp/en

Informationen zu SoftBank Corp.

Geleitet von der Unternehmensphilosophie der SoftBank Group, „Information Revolution – Happiness for everyone" (Informationsrevolution – Glück für alle), betreibt die SoftBank Corp. (TOKYO: 9434) Telekommunikations- und IT-Geschäfte in Japan und auf der ganzen Welt. Aufbauend auf einer soliden geschäftlichen Grundlage möchte die SoftBank Corp. das Potenzial der KI in allen Geschäftsbereichen ausschöpfen und ihren Einsatz im Einklang mit der Wachstumsstrategie „Activate AI for Society" (KI für die Gesellschaft aktivieren) vorantreiben. Neben dem weiteren Ausbau des Telekommunikationsgeschäfts erweitert die SoftBank ihre KI-Computing-Infrastruktur sowie ihre Geschäftsfelder für KI- und Cloud-Dienste mit dem Ziel, sich als Anbieter von Next-generation Social Infrastructure (gesellschaftlicher Infrastruktur der nächsten Generation) zu etablieren. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.softbank.jp/en/corp/.

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum (NASDAQ: QNT) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis gefangener Ionen kommerziell eingesetzt, die auf der bewährten QCCD-Architektur aufbauen, welche es mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt hat, um die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte gemessen an der durchschnittlichen Zwei-Qubit-Gattertreue zu erreichen. Quantinuum unterhält weltweit aktive Kooperationen mit Marktführern in den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften und Finanzdienstleistungen, im öffentlichen Sektor und in der Industrie sowie mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Das Unternehmen hat weltweit rund 800 Beschäftigte, darunter führende Wissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % des Technologieteams haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar sowie Singapur. Weitere Informationen finden Sie auf www.quantinuum.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die unter die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 fallen sollen. Alle Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dies umfasst Aussagen über den erwarteten Umfang, die Vorteile sowie die Ergebnisse der erweiterten Partnerschaft von Quantinuum mit RIKEN und der Absichtserklärung; die erwarteten Fähigkeiten und Forschungsanwendungen des aufgerüsteten Quantencomputers Reimei sowie der hybriden Quanten-Supercomputing-Plattform von RIKEN; die geplante gemeinsame Forschung und Entwicklung hin zu einem fehlertoleranten Computer „Made with Japan" unter Beteiligung japanischer Universitäten sowie inländischer Zulieferer; die geplante Zusammenarbeit mit SoftBank Corp. zur Verbindung von Quantencomputern mit KI-Rechenzentren in Japan und die potenzielle Entwicklung kommerzieller hybrider Quanten-KI-Computing-Dienste; die erwarteten Ergebnisse laufender Forschungsprojekte in Reimei, einschließlich vorläufiger Ergebnisse; die Fähigkeit von Quantinuum, Kunden bei der Vorbereitung auf und der Realisierung des kommerziellen Werts von Quantencomputing zu unterstützen sowie die potenziellen Auswirkungen des Quantencomputings auf Branchen wie Elektronik, Energie und Lebenswissenschaften. Wörter wie „anstreben", „erwarten", „glauben", „Zuversicht", „könnten", „erwarten", „erforschen", „beabsichtigen", „können", „Weg", „Pfad", „Plan", „Potenzial", „anstreben", „nahelegen", „Ziel", „werden", „würden" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen von Quantinuum und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Die Absichtserklärung mit RIKEN sowie die Vereinbarung mit RIKEN und SoftBank Corp. führen möglicherweise nicht zu endgültigen Verträgen, gemeinsamer Entwicklung oder kommerziellen Dienstleistungen zu den erwarteten Bedingungen oder im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt nicht; Quantinuum ist darauf angewiesen, dass RIKEN, SoftBank Corp., NEDO, Universitäten, Zulieferer und andere Dritte ihre vorgesehenen Aufgaben erfüllen; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Forschungsergebnisse sind vorläufig, wurden in experimentellen Umgebungen erzielt und können möglicherweise nicht in größerem Maßstab, in logischen Berechnungen oder in der kommerziellen Nutzung bestätigt oder reproduziert werden; Quantinuum ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Systeme zu skalieren, die Anzahl der Qubits zu erhöhen oder seine Hardware, sein Fehlerkorrektur-Framework sowie seine Software wie geplant zu integrieren; Quantinuum kann seine Technologie-Roadmap, einschließlich der Entwicklung eines fehlertoleranten Quantencomputers, möglicherweise nicht im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt nicht erreichen; das Tempo des technischen Fortschritts im Quantencomputing; die Fähigkeit von Quantinuum, die Verfügbarkeit und Leistung seiner Systeme, einschließlich Reimei, aufrechtzuerhalten; Wettbewerb, einschließlich der Fortschritte von Unternehmen, die andere Quantencomputing-Modalitäten oder -Architekturen verwenden; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Personal sowie staatlicher Unterstützung, einschließlich der fortgesetzten Finanzierung des JHPC-Quantum-Projekts durch die japanische Regierung; Risiken im Zusammenhang mit internationalen Geschäftstätigkeiten und Kooperationen, einschließlich der Einhaltung von Exportkontrollgesetzen und -vorschriften sowie die anderen Risiken, die im Abschnitt „Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Quantinuum auf Formular 10-Q für das am 30. September 2026 endende Quartal und in den nachfolgenden Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission beschrieben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Quantinuum übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Kontakt – press@quantinuum.com

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