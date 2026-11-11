EQS-News: Zwei Tractor of the Year Awards für CLAAS

EQS-News: CLAAS KGaA mbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Zwei Tractor of the Year Awards für CLAAS



11.11.2026 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Doppelsieg auf der EIMA

Zwei Tractor of the Year Awards für CLAAS

Harsewinkel / Bologna, 11.November 2026. Am 10. November vergab eine internationale Jury aus 25 Ländern die diesjährigen Tractor of the Year Awards auf der EIMA in Bologna, einer der wichtigsten internationalen Fachmessen für Landtechnik. CLAAS war mit drei Finalisten in vier Kategorien nominiert – und holte sich erstmals den Doppelsieg in den Kategorien TOTY Utility und TOTY Specialized.

Im jährlichen Wechsel zwischen der Agritechnica in Hannover und der EIMA vergibt eine internationale Jury aus 25 Ländern den bedeutendsten Award der Landtechnikindustrie: Den Tractor of the Year. 23 Finalisten waren in diesem Jahr in den sechs Kategorien angetreten, darunter drei neue CLAAS Traktoren. Zwei der Neuheiten – der ARION 4.150 CMATIC und der NEXOS 2.120 CMATIC, konnten sich in einem herausfordernden Wettbewerb am Ende den Doppelsieg in den Kategorien TOTY Utility und TOTY Specialized erkämpfen.

Hohe Auszeichnung für den neuen ARION 4 CMATIC am Tag der Weltpremiere

Der ARION 4.150 CMATIC, der erst am Morgen im Rahmen eines internationalen Media Events auf der EIMA seine Weltpremiere feierte, konnte sich gegen fünf Wettbewerber durchsetzen. In der Begründung der Jury heißt es: „Der CLAAS ARION 4.150 CMATIC gewinnt die Auszeichnung ‚TOTY Utility‘, da er fortschrittliche Technologien in einen kompakten, vielseitigen Traktor integriert. (…) Die Jury würdigte die Möglichkeit des ARION 4.150 CMATIC, Technologie, Leistung und Vielseitigkeit miteinander zu verbinden – und damit Lösungen, die üblicherweise in höheren Leistungsklassen zu finden sind, in ein Segment zu bringen, in dem einfache Bedienung und Flexibilität von entscheidender Bedeutung sind.“

Mit dem ARION 4 CMATIC führt CLAAS eine neue Traktorenbaureihe im Leistungsbereich von 120 bis 150 PS Nenn- und 130 bis 160 PS Maximalleistung ein. Die kompakten Kraftpakete zeichnen sich durch einen hochmodernen, drehmomentstarken und effizienten Vierzylindermotor von Cummins mit 4,5 l Hubraum, ein neues Stufenlosgetriebe von CLAAS Industrietechnik mit 50 km/h Maximalgeschwindigkeit bei reduzierter Motordrehzahl sowie durch eine der größten und leisesten Kabinen dieser Leistungsklasse, die wahlweise in PANORAMIC Ausführung mit großem Glasdach für Frontladerarbeiten geliefert wird, aus.

„Es ist eine unglaubliche Ehre, den Tractor of the Year ausgerechnet heute, am Tag der Weltpremiere unserer neuen ARION 4 CMATIC Baureihe, zu gewinnen“, freut sich Alexander Reinhardt, Senior Vice President Utility and Specialized Tractors bei CLAAS. „Unsere Teams haben viel Know-how und Leidenschaft in unseren ‚kleinsten Großtraktor‘ gesteckt, der konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden in dieser Schlepperklasse zugeschnitten ist. Der TOTY UTILITY 2027 ist eine großartige Anerkennung dieser Teamleistung.“

NEXOS 2.120 CMATIC gewinnt TOTY Specialized 2027

Der zweite Award für CLAAS geht an den NEXOS 2.120 CMATIC. Der Spezialtraktor für Wein- und Obstbau, weitere Sonderkulturen und Kommunalarbeiten wurde erstmals auf der Agritechnica 2025 präsentiert, und rundet das Angebot bei CLAAS Traktoren mit stufenlosem CMATIC Getriebe ab. „Der CLAAS NEXOS 2.120 CMATIC gewinnt den Titel ‚TOTY Specialized‘ für ein Konzept, bei dem ein stufenloses Getriebe in einen für den Spezialkulturanbau entwickelten Traktor integriert wurde“, heißt es in der Jurybegründung. „Die Jury würdigte den NEXOS 2.120 CMATIC als bedeutenden Fortschritt im Design von Spezialtraktoren; er vereint kompakte Abmessungen, hohe Arbeitspräzision und fortschrittliche Getriebetechnologie, um die Arbeitsabläufe zwischen den Pflanzenreihen zu optimieren.“

Zu den herausragenden Merkmalen des NEXOS 2.120 CMATIC, der sich ebenfalls gegen fünf Wettbewerber durchsetzen konnte, gehört nicht nur die Kombination aus einem kräftigen, sparsamen 120-PS-Vierzylindermotor von Fiat Powertrain und stufenlosem CMATIC Getriebe, sondern auch die Vierpfostenkabine für beste Rundumsicht und das Bedienkonzept mit Multifunktionsarmlehne und CMOTION Fahrhebel. „Wir haben unseren Kunden sowie Herstellern von Anbaugeräten aus ganz Europa genau zugehört“, erläutert Daniel Johanning, Vice President Business Management Vineyard and Orchard. „Ihre Erfahrungen, Ideen und Erwartungen haben maßgeblich zur Gestaltung dieses Traktors beigetragen. Ein Dank geht an die Jury für diese Auszeichnung, an unsere Partner und Kunden für ihr Vertrauen – und vor allem an das leidenschaftliche Projektteam, das dies alles erst möglich gemacht hat.“

TOTY Award würdigt Neuheitenoffensive und Innovationskraft von CLAAS

Innerhalb von vier Jahren kann sich CLAAS nun über den vierten Tractor of the Year Award freuen. 2023 ging die Auszeichnung an den XERION 12.650 TERRA TRAC, sowie 2025 an den AXION 9.450 TERRA TRAC. „Die zwei heutigen TOTY Awards machen uns stolz und zeigen, dass wir sowohl Landwirten und Lohnunternehmern als auch kritischen Testern aus dem Bereich landwirtschaftlicher Fachmedien sowie der TOTY Jury in den letzten Jahren gut zugehört haben“, fasst Dr. Martin von Hoyningen-Huene, CTO und verantwortlich für den Produktbereich Traktor bei CLAAS, zusammen. „Mein ausdrücklicher Dank gilt allen, die an diesem Erfolg mitgewirkt haben. Besonders hervorheben möchte ich dabei auch einmal mehr die professionelle Arbeit der TOTY Jury, deren wertvolles Feedback ein unschätzbarer Faktor bei der Weiterentwicklung unsers Traktorenprogramms ist.“

Hochauflösendes Bildmaterial können Sie hier herunterladen:

https://dam.claas.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=poWBuXCXTveT

Über CLAAS

Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS (www.claas.com) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist Weltmarktführer bei Feldhäckslern. Die europäische Marktführerschaft besitzt CLAAS darüber hinaus in einem weiteren Kernsegment, den Mähdreschern. Mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen ist CLAAS weltweit erfolgreich vertreten. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt über 11.500 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 4,9 Mrd. Euro.

11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2433012 11.11.2026 CET/CEST