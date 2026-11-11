EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.11.2026 / 17:15 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 11.11.2026
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten,
wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: Erste Asset Management GmbH
Sitz: Wien
Staat: Österreich
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 10.11.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile
der Stimmrechte,
die zu Aktien
gehören (7.A)
|Prozentanteile der
Stimmrechte, die die
Finanz-/sonstigen
Instrumente
repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der
Stimmrechte des
Emittenten
|Situation am
Tag der
Schwellenberührung
|
3,82 %
|
0,00 %
|
3,82 %
|
109 497 697
|Situation in der
vorherigen Meldung
(sofern anwendbar)
|
4,22 %
|
0,00 %
|
4,22 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000831706
|4 179 532
|3,82 %
|Subsumme A
|4 179 532
|3,82 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte
die erworben werden
können
|
Prozentanteil der
Stimmrechte
|Subsumme B.1
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des
Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder
Cash Settlement
|Anzahl der
Stimmrechte
|Prozentanteil
der
Stimmrechte
|Subsumme B.2
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☒ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen
Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt
Instrumente am Emittenten hält.
☐ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-
/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden
natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die gemeldeten Stimmrechtsanteile der Erste Asset Management GmbH werden nicht
direkt, sondern von den Investmentfonds gehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft
(einschließlich ihrer Zweigniederlassungen in Tschechien und Slowakei) verwaltet
werden. Es handelt sich daher nicht um Beteiligungen der Verwaltungsgesellschaft an der
Wienerberger AG.
Wien am 11.11.2026
11.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2433086 11.11.2026 CET/CEST
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