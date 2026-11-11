Faber-Castell mit Umsatzrückgang - Geschäft aber profitabel

Stiftproduktion

Stein (dpa) - Beim weltweit tätigen Stifte- und Kosmetikhersteller Faber-Castell ist der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 deutlich abgesackt. Die Erlöse seien in Euro um 6,7 Prozent auf 562 Millionen Euro nach unten gegangen. Währungsbereinigt bedeutet das einen Rückgang um 3,9 Prozent. Dennoch sei die Unternehmensgruppe weiter profitabel, teilte Faber-Castell in Stein bei Nürnberg mit, ohne genaue Angaben zu Gewinngrößen zu machen.

«Made in USA» stärken

In der Kosmetiksparte hat Faber-Castell die Produktion am US-Standort Elgin (Bundesstaat Illinois) ausgebaut und will auf dem US-Markt künftig stärker mit dem Label «Made in USA» punkten. Auch wegen stärkerer US-Geschäfte sieht sich das Unternehmen eigenen Angaben zufolge für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2026/2027 auf Kurs bei der Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Auch das Kosmetik-Geschäft in Deutschland verspreche Rückenwind.

Stifthochburg Franken

Faber-Castell gehört mit den Unternehmen Staedtler und Schwan-Stabilo zu den drei großen Stifte-Herstellern in Deutschland. Wegen der Digitalisierungswelle sind die Produzenten von Schreib- und Zeichengeräten seit Jahren unter Druck.

Faber-Castell betreibt eigene Produktionsstätten in neun Ländern. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr und rund 6.000 Mitarbeitenden weltweit (davon ca. 1.000 in Deutschland) ist Faber-Castell nach eigenen Angaben der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiften.