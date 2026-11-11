Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.11.2026

onvista · Uhr
Thema: WasserstoffInfrastrukturErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
adessoBericht 3. Quartal 2026
BilfingerBericht 3. Quartal 2026
BrenntagBericht 3. Quartal 2026
CSGBericht 3. Quartal 2026
EONBericht 3. Quartal 2026
FACCBericht 3. Quartal 2026
FreenetBericht 3. Quartal 2026
GablerBericht 3. Quartal 2026
RWEBericht 3. Quartal 2026
SFC EnergyBericht 3. Quartal 2026
Siemens EnergyBericht Geschäftsjahr 2026
Singulus TechnologiesBericht 3. Quartal 2026
Vestas Wind SystemsBericht 3. Quartal 2026
VincorionBericht 3. Quartal 2026
voestalpineBericht 2. Quartal 2027

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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