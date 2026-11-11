Freenet steigert Umsatz deutlich - Jahresziele bestätigt

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war die Integration von Mobilezone Deutschland. Der Umsatz legte um gut ein Viertel auf 2,29 Milliarden Euro zu, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Büdelsdorf mitteilte. Die Prognosen für 2026 bestätigte der Konzern.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging hingegen um 5,7 Prozent auf 372,5 Millionen Euro zurück. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Analysten hatten bei beiden Kennziffern in etwa die Größenordnungen auf dem Zettel. Unter dem Strich verdiente Freenet nach Anteilen Dritter 148,8 Millionen Euro, nach 204,3 Millionen ein Jahr zuvor.

Auf der Handelsplattform Tradegate gaben die Anteile um 0,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss nach./jha/he