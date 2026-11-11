Friedensgespräche: Selenskyj sieht Fortschritte - Streit über Ablauf bleibt

Reuters · Uhr
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Kopenhagen, 11. ⁠Nov (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich nach dem ersten Tag der Friedensgespräche in Abu Dhabi ermutigt von den Signalen der US-Vermittler gezeigt. "Ich sehe Veränderungen. Ich bin sehr glücklich über das, was ich höre", sagte Selenskyj ‌am späten Dienstagabend am Rande eines Treffens in Dänemark. Er bezeichnete die trilateralen Verhandlungen als konstruktiv und substanziell. Die Positionen zur Reihenfolge ⁠der Friedensschritte liegen ⁠jedoch weiter auseinander.

Selenskyj forderte einen klaren Ablauf. "Erstens: Beendigung des Krieges in der Ukraine. Zweitens: Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Drittens: vielleicht ein Dialog über das Thema Sicherheit in Europa, in der Welt", sagte Selenskyj. Diese Reihenfolge sei in diesem Fall sehr wichtig, betonte der Präsident. Der ‌russische Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor in Moskau ‌erklärt, seine Regierung wolle zunächst über einen breiteren europäischen Sicherheitsrahmen verhandeln. Selenskyj nannte diese russische Idee sehr schwierig. "Wir sind alle sehr vorsichtig mit diesem Thema, ⁠weil niemand wirklich zu 100 Prozent versteht, was sie wollen", sagte er. ‌Niemand habe die Dokumente gesehen, in ⁠denen stehe, was die Amerikaner mit den Russen besprochen hätten.

Die von den USA vermittelten Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. US-Außenminister Marco Rubio nannte den ersten ‌Tag sehr produktiv. Es bleibe jedoch ⁠noch sehr viel Arbeit zu erledigen, ⁠sagte zum Abschluss des G7-Ministertreffens in Paris. Die USA wollen die Verhandlungen zudem im weiteren Verlauf auf Europa ausweiten. Die neue US-Initiative zur Beendigung des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieges hat europäische Regierungen alarmiert, die eine Beteiligung an den Gesprächen fordern. Frankreich und die Bundesregierung hatten mehrfach unterstrichen, dass es keinen dauerhaften Frieden ohne Berücksichtigung der europäischen Sicherheit geben könne.

(Bericht von Stine Jacobsen, Ron Popeski ⁠und Jacob Gronholt-Pedersen, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)

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