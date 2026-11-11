GNW-DD: Renk Group AG: Doreen Nowotne, Kauf

^Renk Group AG: Doreen Nowotne, Kauf Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen, / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name +----------+---------+ | Titel | | +----------+---------+ | Vorname | Doreen | +----------+---------+ | Nachname | Nowotne | +----------+---------+ 2. Grund der Meldung a) Position / Status +--------------+ | Aufsichtsrat | +--------------+ b) Erstmeldung 3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name +---------------+ | Renk Group AG | +---------------+ b) LEI +----------------------+ | 894500H8CNSZ53EI6K63 | +----------------------+ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments +------+--------------+ | Art | Aktie | +------+--------------+ | ISIN | DE000RENK730 | +------+--------------+ b) Art des Geschäfts +------+ | Kauf | +------+ c) Preis(e) und Volumen +-----------+---------------+ | Preis(e) | Volumen | +-----------+---------------+ | 34,00 EUR | 24.650,00 EUR | +-----------+---------------+ d) Aggregierte Informationen +-----------+-----------------------+ | Preis | Aggregiertes Volumen | +-----------+-----------------------+ | 34,00 EUR | 24.650,00 EUR | +-----------+-----------------------+ e) Datum des Geschäfts (CET/CEST) +------------+ | 09.11.2026 | +------------+ f) Ort des Geschäfts +------+-----------+ | Name | Tradegate | +------+-----------+ | MIC | XGAT | +------+-----------+ Ende der Mitteilung -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+-----------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+-----------------------+ | Unternehmen | Renk Group AG | | | | | | Gögginger Str. 73 | | | | | | 86159 Augsburg | | | | | | Germany | +-------------+-----------------------+ | Internet | https://www.renk.com/ | +-------------+-----------------------+ Â°