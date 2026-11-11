GNW-DD: Renk Group AG: Doreen Nowotne, Kauf

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Thema: Rüstung
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    ^Renk Group AG: Doreen Nowotne, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
 /  CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+---------+
| Titel    |         |
+----------+---------+
| Vorname  | Doreen  |
+----------+---------+
| Nachname | Nowotne |
+----------+---------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+--------------+
| Aufsichtsrat |
+--------------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+---------------+
| Renk Group AG |
+---------------+
b) LEI
+----------------------+
| 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art  | Aktie        |
+------+--------------+
| ISIN | DE000RENK730 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
+------------+----------------+
| Preis(e)   | Volumen        |
+------------+----------------+
| 34,47 EUR  | 10.341,00 EUR  |
+------------+----------------+
| 34,485 EUR | 14.656,125 EUR |
+------------+----------------+
d) Aggregierte Informationen
+-------------+-----------------------+
| Preis       | Aggregiertes Volumen  |
+-------------+-----------------------+
| 34,4788 EUR | 24.997,13 EUR         |
+-------------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 05.11.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+------+-----------+
| Name | Tradegate |
+------+-----------+
| MIC  | XGAT      |
+------+-----------+
Ende der Mitteilung
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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
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+-------------+-----------------------+
| Sprache     | Deutsch               |
+-------------+-----------------------+
| Unternehmen | Renk Group AG         |
|             |                       |
|             | Gögginger Str. 73     |
|             |                       |
|             | 86159 Augsburg        |
|             |                       |
|             | Germany               |
+-------------+-----------------------+
| Internet    | https://www.renk.com/ |
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